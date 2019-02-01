循父親足跡 行八千里路

2019年02月01日 04:11 中國時報 許文貞 ／專訪 ／專訪

白先勇表示，小時候對父親的印象，就是位騎在馬上的英雄，來台後日子平淡，卻過著被政府猜忌、監視的日子，兩相比較，落差極大。他回憶以前常常到父親書房，聽他談過去的事蹟，「我從中學到大學都住在家裡，這些事聽他提過很多次。雖然他不提自己的心情，但我可是寫小說的人吶！當然會明白。只是後來要寫書時總覺得懊悔，當初怎麼沒拿紙筆記下來，好好訪問他？」

源自〈滿江紅〉的「八千里路雲和月」，不只是白先勇在台暌違17年出版的散文集書名，更是白崇禧過去唯一會唱的歌。但其中所描述的尋父之旅，白先勇走了絕對不止八千里，「那兩年政治環境沒那麼緊張，我在大陸各個城市、學校巡迴講座，講到很痛快的時候，什麼禁忌、避諱都忘了，講著講著看到台下的老師、官員表情都有些尷尬。」

像是在南京辦「白崇禧與近代中國研討會」的大禮堂，是白崇禧當年授印成為國防部長的地點；故鄉廣西還有白崇禧出資籌辦的小學；東北瀋陽到長春的路是白崇禧當年赴「四平街會戰」走的路線；當年北伐有功的白崇禧，更在北京故宮「崇禧門」拍照，留下紀念歷史的身影。

不過最奇妙的經驗是在西安，白先勇路過興教寺時，偶然停駐，想看供奉著唐玄奘的墓塔，卻發現功德碑有白崇禧當年捐款的名字，更因此阻止了當時政府拆遷寺廟的計畫，「因為父親信奉回教，我沒有想過他曾經出資修繕寺廟，這一路上看見了很多我所不知道的父親。」

白崇禧是廣西桂林人，18歲就隨著「廣西學生軍敢死隊」北上參加武昌起義，又率領革命軍北伐。白先勇在1937年出生時，同一年中日戰爭開打，白崇禧出任軍事委員會副總參謀長兼軍訓部長，總是在戰場上，少有機會在家。抗戰勝利後，白崇禧擔任國防部長，隨即又面臨國共內戰，是和共產黨戰到最後的軍隊。1949年底抵台後，在台灣生活17年，1966年離世。

每每提及外界對於白崇禧是「桂系軍閥」的形象，白先勇總要奮力駁斥，「他不是軍閥！如果是軍閥，他就不會為了民國一路北伐，也不會是第一個飛到南京、響應蔣中正抗日的將領，更不會為了要與中華民國共存亡，選擇來到台灣。」

(中國時報)