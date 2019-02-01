2019年02月01日 04:11 中國時報 本報訊

念念時光真味作者／吳念真出版社／圓神（圓神出版提供）

懲罰作者／費迪南‧馮‧席拉赫出版社／先覺（先覺出版提供）

克雷的橋作者／馬格斯．朱薩克出版社／木馬文化

每個家庭都有自己的故事，故事裡總有一座橋，這座橋，就是家人。鄧巴家的男孩沒有母親，也不需要父親。母親的病逝雖在他們心中留下傷痛，父親的離家卻讓兄弟羈絆更加堅強。

但在他們以為人生也許就是如此時，父親突然回到家，提出令人不解的要求：他希望五人跟他去蓋一座橋。五兄弟中，只有克雷願意答應。其餘四人不明白這座橋有何意義，也不懂他為什麼背叛兄弟情誼。但從好久以前克雷就知道：他就是那座橋，只有他，能修復這個家庭受的一切創傷。

《偷書賊》澳洲作家馬格斯．朱薩克，作品總銷量超過1800萬本，經歷13年沉潛淬練，再次帶來撼動人心的美麗作品。朱薩克1975年生於雪梨，父母為奧地利與德國後裔，可說是當代澳洲小說界獲獎最多、著作最豐、讀者群也最廣的作家。

■念念時光真味

作者／吳念真

出版社／圓神

暌違9年，繼《這些人，那些事》之後，全台最會說故事的歐吉桑，這次要說說自己的故事，以食物為引，寫下生命中難以忘懷的24個故事。這是吳念真的人生，也是時代的眼淚，更是台灣人記憶中的真滋味。

吳念真遺傳他母親的體質，早在多年前就已失去嗅覺，進食彷彿只為了維持生存所需，不再是種療癒或享受。但上天補償給他的，是深刻難忘的記憶。每一道菜色、每一樣食物，在他的腦海中，都伴隨一個動人的故事，像是從白菜滷憶起父親的背影、姨婆的綠竹筍乾裡是對母親的不捨、美國來的罐頭窺見上一代人的艱辛、在美觀園記錄下青春、嘗仙人掌冰念已故舊友，還有被遺忘的古早味「加冬仔給」。

吳念真說：「沒了嗅覺之後，祂補償我的是『記憶』，祂讓我從過往某些情境裡去拼湊或還原，食物原有、應有的氣味和感覺。」

■懲罰

作者／費迪南‧馮‧席拉赫

出版社／先覺

德國最會說故事的律師費迪南‧馮‧席拉赫，繼《罪行》與《罪咎》後，以本書為三部曲最終作，直指人心最深層的孤寂與無助，12篇精采的短篇故事，不僅揭露當代社會的疏離與冷漠，也對人類的脆弱與寂寞寄予深深的同情。

費迪南．馮．席拉赫在本書中描述了12個命運，揭示出要公平地看待一個人有多麼困難，而我們對於善與惡、對與錯的定義，往往操之過急。他從不批判，心平氣和，既超然冷靜又充滿同情地敘述著孤獨與冷漠，以及對幸福的追求與失落。

席拉赫：「大多數人不識得暴力死亡，不識得它的樣貌和氣味，也不識得它留下的那種空虛。我想到我曾為之辯護的那些人，想到他們的寂寞、他們的陌生，和他們令自己感受到的驚嚇。」

(中國時報)