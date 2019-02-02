習親筆信 川普欣賞！年後習川會 貿易止戰有譜

2019年02月02日 04:11 中國時報 王嘉源 、 楊明暐 ／綜合報導 ／綜合報導

美中能否達成最終協議？ 川普：取決於川習會

陸美談判代表1月31日結束為期兩天的貿易談判，雖未能解決導致兩大經濟體分歧的最棘手問題，但同聲表示談判大有進展。會後，美國總統川普與大陸副總理劉鶴會面時，陸方轉達大陸國家主席習近平的親筆信函，提到希望陸美雙方能「各退一步」，尋求在3月1日談判限期前達成協議。川普則透露有意藉再次「習川會」，商定最終貿易協議。

各退一步 3/1大限不延長

川普1月31日下午在白宮接見大陸首席談判代表劉鶴，陸方成員向川普宣讀了習近平託付的親筆信，當中提到陸美關係正處於關鍵時期，「希望雙方在互相尊重的基礎下繼續合作」。信中表示，兩國應該「相向而行、加緊磋商，爭取儘早達成對雙方都有利的協議，向兩國人民和國際社會發出積極的信號。」

川普對信函內容大表欣賞，指兩國貿易談判取得「巨大進展」，而針對3月1日的談判大限，他表示「或許沒必要延長」。習近平信中表示，希望與川普以各種方式保持密切聯繫，並向川普伉儷致以新春問候。川普則向大陸人民致以新春祝福，又說十分珍視與習近平的良好關係。

三大原因 兩國貿易跨大步

陸美經貿摩擦升級已歷10個多月，有媒體評論認為，雙方此時能展示出相向而行的態度，主要原因有三方面：

首先，2018年底的習川會持續發揮著元首外交的重要引領作用。兩位元首在阿根廷達成一定共識以來，兩國經濟團隊開展了密集磋商，這次華府談判，也是在元首共識的指引下展開。

其次，美方提出的相當一部分訴求與大陸堅持擴大改革開放的大方向一致。例如，美方提出的知識產權保護和技術轉讓訴求，本就是中國高度重視的問題，且創造公平競爭的市場環境符合大陸改革開放大方向。

第三，從美國國內看，為貿易戰畫下休止符的動因同樣迫切。民調顯示，美國民眾支持自由貿易的比例超過70%，部分曾支持川普對華加徵關稅的民眾也因自身利益受損而轉向反對。

盼敲定協議 川普親自出馬

外界認為這次華府談判為2月即將在大陸舉行的進一步磋商奠定了良好基礎，更使陸美最終達成協議的可能性大大增加。另有分析也指出，川普又準備親自出馬談判，顯示他極盼望敲定協議，但此舉等於是給大陸「送大禮」，因為陸方可能會認為不需再向美方作過多讓步，從而為美方強硬派談判代表帶來難題。美國貿易代表萊海澤和財長穆努欽將於2月大陸春節長假結束後訪陸，繼續部長級磋商。

(中國時報)