亞洲首例分割成功連體嬰！生命鬥士忠仁過世 享年42歲

2019年02月02日 04:10 中國時報 吳堂靖 、 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

亞洲第1對分割成功的連體嬰忠仁、忠義兄弟，1979年轟動全台，被視為是「40歲以上台灣人集體記憶」，2人也展現強韌生命力，順利求學、工作、生子，不料，哥哥忠仁前晚下班時，被同事發現在辦公室樓下，口吐白沫昏倒輪椅上，送台大醫院急救，昨凌晨因腦幹出血過世，享年42歲。

命運共同體驟逝 忠義悲痛

三肢坐骨連體嬰兄弟忠仁、忠義，1979年9月10日由台大醫院施行分割手術，時間長達12小時，電視全程直播，舉國關注，創下亞洲首例、全球第4例連體嬰成功分割紀錄，兄弟倆也打破「恐活不過10歲、20歲」的預言，被譽為「生命鬥士」，不料哥哥忠仁卻在春節前因腦幹出血驟逝，消息一出，震驚社會各界。

不少朋友湧入忠仁臉書哀悼，PO文表示「昨天你不是要我幫你介紹對象，今天你怎麼冷冰冰躺著不說話不睜開眼？」、「一路好走，離開人世也離開病痛」哀戚之情溢於言表。

忠仁猝逝遺體送至醫院往生室，忠義拄著拐杖語帶哽咽說，實在太突然，完全沒有預兆，讓他措手不及，在旁的友人見狀向前擁抱忠義，給予安慰。

載送忠仁遺體的車輛抵達殯儀館前，忠義因為行動不便，牌位由其他親友捧著，今年是2人分割成功40周年，原本計畫舉行紀念活動，如今忠仁猝逝，但忠義打算完成忠仁辦展遺願；由於2人都是基督徒，後事將以基督教形式辦理。

高血壓致病主因 震驚各界

身為忠仁、忠義好友的名主持人陳凱倫，昨深有感觸說，忠仁和忠義從小被父母遺棄，從來沒有團圓的感覺，前年他邀忠仁到家裡圍爐過年，今年本要找他們來，可惜已不能夠。

任職北市環保局清潔隊的同事表示，忠仁前天上班還與大家有說有笑，並無異狀，下班後坐著輪椅離開辦公室，卻在大門附近被發現時口吐白沫、抽搐昏迷，同事趕緊向119報案送台大醫院急救，仍不幸於昨凌晨4時許離世，同事們十分震驚不捨。

台大醫院研判，忠仁猝逝原因應與連體嬰手術無關，高血壓恐怕是致病主因，很多中壯年族群罹患高血壓卻不自知，也未追蹤控制，忠仁腦溢血位置發生在腦幹，是最不好的位置，即便出血量不大仍會致命。

(中國時報)