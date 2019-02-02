李明賢、游淑慧疾呼 要推就推最強的！吳、郝子弟兵 挺韓國瑜選總統
國民黨議員游淑慧昨在臉書表示，韓要不要選總統，決定權不在韓本人，而是台灣人民「要不要」韓出來選。（范揚光攝）
藍營青壯派北市議員王鴻薇開第一槍，拱高雄市長韓國瑜選總統後，被視為黨主席吳敦義人馬的北市議員李明賢，及屬副主席郝龍斌子弟兵的北市議員游淑慧，昨皆透過臉書表態挺韓，要推就要推最強的，讓藍營基層力拱韓國瑜參選2020已成趨勢。
曾任國民黨文傳會主委、被視為吳敦義人馬的市議員李明賢昨在臉書指出，他在基層常聽到希望韓國瑜直攻2020說法，這與他看法一致，畢竟台北市長柯文哲2020若帶職參選，韓未嘗不可，更何況身為在野黨，要推就要推最強的，唯有韓才能打敗柯文哲。
他直言，只要柯文哲參選，韓國瑜就要參選，而國民黨內也應維持一貫全民調，或至少民調7成、黨員3成初選機制，且初選辦法不應拖過3月底，不與民意脫鉤才可能重返執政，拱韓參選只有一個原因，就是韓國瑜能打敗柯文哲，才能不讓民進黨繼續亂下去，這一戰只能直球對決。
也是市議員的游淑慧說，去年韓國瑜遵守黨的安排到高雄打拚，但其實他在高雄經營非常辛苦，如黨部要他裁員，韓曾自行北上告訴郝龍斌，自己不願也不捨，無奈當時國民黨被追殺到底，又是在深綠的高雄，幾乎找不到資源。游說，就因「連同仁都養不起，怎打仗」，所以當時韓國瑜才猶豫要不要參選高雄市長。
後來韓確定參選高雄市長，游淑慧說，她和當時也參選北市議員的羅智強發起「嗆聲公車」募款，首站就先支援高雄，後來前立法院長王金平發起三山造勢，黨內許多大老積極串聯，才有後來的勝選。
游淑慧強調，認識韓這幾年，他幾乎沒主動為個人爭取位置或資源，而是把他放在哪個位置，就全力做好，「把他放北農，他成為北農最耀眼總經理，把他放高雄，他創造了高雄30年來的奇蹟」，這次，有人要韓選總統，她相信韓國瑜沒想過要不要，因當民意有期盼，就是政治家逃脫不了的責任，所以，只需要台灣人民想一想，要不要他選。
(中國時報)
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