沈富雄指后羿無日可射 只有自己當太陽！韓非選不可 關鍵在柯P

2019年02月02日 04:10 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

民進黨大老沈富雄昨表示，韓國瑜非選不可，因為只有韓是柯的對手。（本報資料照片）

總統初選藍青壯派挺全民調 拱韓國瑜抗柯P

民進黨前立委沈富雄昨在臉書表示，他改變想法，支持高雄市長韓國瑜選總統；沈富雄說，韓非選不可，關鍵在台北市長柯文哲，因只有韓是柯對手；「未來一年，只有韓國瑜可以剋柯Ｐ，非典對非典，無厘頭對無厘頭，「只是韓勝柯多多」。

沈富雄強調，韓不但要選，且不得不選，一旦選了十之八九會當選；如果登記前，前新北市長朱立倫民調贏柯Ｐ，那韓就乖乖做好市長即可，此番「后羿當太陽」的提議，其實是也對朱立倫的激勵，毫無不敬之意。

沈富雄昨以「后羿無日可射，只有自己當太陽」發文指出，柯Ｐ當總統是不堪想像的局面，更不用說國民黨15位地方諸侯須聽令於他。「不少朋友告訴我，柯Ｐ當選總統，他們要移民。」

沈富雄坦言，他一直不贊成韓國瑜選總統，直到前晚他想法改變。他說，贊成韓參選，無關「蔡Ｘ配」，「這一對在2020大選中恐會被邊緣化。」韓非選不可關鍵在柯Ｐ，因柯是主要對手，民進黨已淪次要對手。

他認為國民黨「四個太陽」，沒一顆在民調上贏過柯Ｐ，國民黨勉強只有一個準太陽，其他都是星星，或日薄西山的夕陽，不待射而自沉。既然沒太陽，何勞后羿射日，也不需在初選機制上費神，用全民調選出的候選人也未必會贏。

至於韓國瑜如何進場？他提四模式：「王鴻薇模式」，登記截止前，無人能贏柯，韓以旅美旋風，及國內推波助瀾形勢登記參選；「蔡正元模式」，初選選票上加進韓，被提名人需過韓國瑜門檻，蔡所提類似「防磚條款」，吳敦義稍後說，會當作有意義的建議，並送即將成立的「初選專案籌備小組」考量；「趙少康模式」，依法提名，眼看被提名人無法贏過柯，再換韓國瑜。

但他主張登記前一周，如朱立倫民調仍落後柯Ｐ，韓國瑜低調前往登記即可，無需造勢，不需前呼後擁，一切盡在不言中。

(中國時報)