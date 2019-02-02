新聞透視》2020大選逼近！太陽沒有光和熱 國民黨焦慮
2020大選逼近，國民黨挾九合一勝選氣勢，「太陽們」躍躍欲試、百家爭鳴，但面對黨內初選時程與機制未定案，加上對重返執政的焦慮渴望，「拱韓」聲浪一波接一波。
從制度面看，國民黨已不是執政黨，眼看選舉僅剩一年，仍未有明確總統人選出線，不免讓基層焦慮；再者，黨內太陽沒一個可照亮各方，團結全黨，讓基層不得不再將希望放在高雄市長韓國瑜身上，盼2020韓流再起，奪回執政權。
民進黨主席卓榮泰日前透露民進黨備戰2020大選節奏，預計4月中旬確定民進黨提名的總統候選人；反觀淪為在野黨的國民黨，至今仍沒一個極具聲望的候選人能凝聚力量，目前僅有新北市長朱立倫、黨主席吳敦義及前立法院長王金平檯面上、下動作不斷，由誰出線仍未可知。
然而3位最有實力問鼎大位的領袖，即便最年輕、民調最高的朱立倫，網路聲量都慘不忍睹，直播最高不到700人觀看，連韓的零頭都不到；比民調也贏不了台北市長柯文哲。
國民黨九合一選後洋溢勝選氣息，卻看不見團結重返執政的氣勢，主要就是4年前競逐大位過程彼此的心結，互信幾已消磨殆盡，沒有一個太陽可把黨整合起來。
再加上國民黨內初選機制遲遲未定案，難免引發諸多聯想，讓對手有機會見縫插針，基層民代「皇帝不急，急死太監」的焦慮，也更加嚴重。
韓國瑜崛起，內含民眾對民進黨執政的不滿及失望，以及對執政者接地氣、拚經濟的期待；而「拱韓」背後，展現的是藍營對2020奪回執政權的不確定感及焦慮。
不過，「韓流」得來不易，韓國瑜也不是永久王牌。國民黨應甩開包袱，好好傾聽基層、民意，真正公平、公正、公開處理初選問題；唯有民意、黨意緊密結合，藍營才能重返執政。如今在沒有救全黨的戰將浮現前，青壯派指望韓國瑜，也是不得不然之事。
(中國時報)
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