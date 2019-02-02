2020大選 綠不怕韓 只提防柯
高雄市長韓國瑜聲勢看漲，壓過檯面上政治人物，藍營基層力拱韓國瑜出馬角逐2020總統大位。不過，綠營則認為，韓國瑜不可能搶在2020選總統，反倒是該提防台北市長柯文哲。
「韓國瑜不可能2020就出來選總統啦！」民進黨立委許智傑直言，韓國瑜才剛當選高雄市長沒多久，高雄人對他期待很高，怎會適合2020這個時間點，就跳出來選總統？韓首要工作是要把高雄做好，達成對高雄人的承諾。
至於柯文哲角逐2020的機會，許智傑認為，端看民進黨這幾個月改革的成果。一旦改革讓人民有感，小英總統民調回升到40％以上，那柯就不太可能會出來；反之，若是民調依舊低迷不振，柯文哲選總統機率會很高。相對韓國瑜而言，雖然柯文哲也會有「落跑市長」罵名，但因為是第二任，這包袱不會困擾他太久。
許智傑指出，柯文哲日前才鬆口考慮要組黨，不管屆時自己會不會出來選總統，一旦組黨成真，在各選區推出白色力量的立委候選人，那麼民進黨在國會的席次絕對會受到影響。
民進黨立委張宏陸也認為，韓國瑜不會出來選總統，雖然現階段「北柯南韓」聲勢很高，那也是因為民進黨目前相對穩定沒變化，所以話題才集中在柯、韓身上，「執政黨怎麼可能在大選被邊緣化？大家等著看吧。」
張宏陸說，不管他會不會組黨，民進黨都應要去跟包含白色力量在內的「第三勢力」，爭取合作空間。
日媒近日訪韓國瑜，標題為「韓國瑜是蔡總統最怕的男人」，對此，昨前往新北市三貂角燈塔視察的蔡總統笑而不答。韓當時回應日媒說，那是記者個人看法，對他來說，高雄經濟繼續不發展、衝不起來，那才最可怕！
(中國時報)
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