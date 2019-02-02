阿北遇對手 讚韓國瑜滿厲害

2019年02月02日 04:10 中國時報 張潼 、 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

去年九合一大選「韓流」崛起，高雄市長韓國瑜不但成功翻轉政治版圖，如今網路與媒體聲量更強壓台北市長柯文哲。作為過去4年台灣政壇最具話題的政治人物，柯文哲1日被問到「韓國瑜是不是可敬的對手？」他忍不住坦言：「我覺得他滿厲害的！」

柯韓對決 氛圍成形

韓國瑜選前在全台捲起韓流，外溢效應擴及外縣市，選後依然維持高聲量，從贈送春聯、發財金或招商、外銷農產品、接見國外代表，都成為各界關注焦點。韓的高人氣，從柯文哲近來「言必稱韓國瑜」可見一斑，例如柯多次接受媒體訪問時都提到2人有好交情，不但稱讚韓很有料，甚至直接為韓抱不平，批評民進黨欺負得太過分。

雖然柯文哲言談都「跟著禿子走」，但由於柯、韓都是台灣政壇人氣數一數二的政治人物，過去柯爭取2020總統大位的聲量頗高，如今藍營基層又頻頻拱韓參選，柯韓對決氛圍逐漸形成，不只比聲量，更比市政與招商成績，2人先後規畫訪美行程，也都被拿來比較。

由誰出馬 市場決定

面對韓國瑜被拱參選總統，柯文哲昨表示，參選是人民的權益，選舉也是，市場決定一切，所以如果韓國瑜聲量最大，大家拱他，「那也沒辦法，市場環境就是這樣」。

被問到韓國瑜是不是「可敬的對手」？柯文哲坦然說：「至少我覺得他還滿厲害的！」但是對於媒體追問蔡英文總統挑戰2020大選連任，最害怕的男人到底是柯文哲、韓國瑜，還是蘇貞昌，柯則不願正面回應，僅說先前在媒體預錄的訪問中有回答過，「可以用生態學概念回答政治競爭，到時候再看影片」。

會見外商 探詢需求

柯P雖稱韓國瑜「滿厲害」，但昨也說，自己的官方臉書PO出與歐洲商會的會議照，不是為了和一口氣前後會見美國在台協會與日本台灣交流協會的韓國瑜互別苗頭。他強調，PO文都是幕僚安排，剛好最近拜訪一些商會，也問對方有什麼需要政府做的，按照對方的需求走，否則常常在辦公室內擬政策，變成馬屁拍在馬腿上，不符合需要。

(中國時報)