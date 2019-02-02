再戰一日雙城 柯被轟腳踏多條船
台北市長柯文哲228打算再次挑戰自行車「一日雙城」，遭北市藍綠議員質疑，柯P想躲開228活動避免談到分化、對促轉表態，擔心影響競選2020總統大選泛藍選民對他的支持，又可以沾高雄市長韓國瑜的光，同聲批柯是典型腳踏多條船，背後根本隱藏深謀遠慮的政治算計。
柯文哲2016年1月初挑戰自行車一日騎完北高380公里，2月27日又從富貴角燈塔出發，228當天抵達屏東鵝鑾鼻燈塔。北市府幕僚透露，今年228柯文哲仍希望以運動、流汗代替流淚紀念228，所以將再次挑戰一日雙城，預計先從台北騎到新竹後，北返參加中央舉辦的228事件中樞紀念儀式，再從中部騎往高雄。
至於此行是否代表柯韓會有譜？高雄市長韓國瑜1日表示，柯文哲說不排除來高雄拜訪，彼此交換市政經驗，「高雄現在洋溢著歡笑，我們心胸完全打開，所有朋友來都歡迎，當然也包括柯市長」，不管任何一天來，倘若時間ok，完全沒有問題，各地政治人物或縣市長等所有朋友來都歡迎。
但民進黨議員王世堅直言質疑說，柯自稱是228受難家屬，但對228歷史意涵，及應該如何莊嚴紀念的意義都不明白，柯過去曾在228典禮中落淚，如今又說要用比較不悲傷的方式紀念，前後表現迥異完全是選票考量，既要消費228，又怕講太多談到分化、對促轉表態，而影響泛藍支持者，典型多面討好、腳踏多條船。
國民黨議員徐弘庭也認為，柯深知自己會成為228當天新聞焦點，才選擇動態、不嚴肅的活動呈現自己，可以避開當天敏感的時間點，更頗有試水溫、探查外縣市支持者的意味，並藉此搭上韓流，柯韓2人未必會見面，但已成功引發討論。
國民黨議員戴錫欽則說，柯文哲剛當選時挑戰一日雙城、雙塔，可以證明素人參政的他擁有過人意志力，但再騎一次若只為個人造勢而與市政毫無關係，將引發外界對他逐鹿2020總統大位的聯想，並非市民期待。
(中國時報)
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