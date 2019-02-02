市民喊總統好 韓求饒頭好暈
2020總統大選在即，高雄市長韓國瑜近日屢被外界點名，除國民黨北巿議員王鴻薇等基層有勸進聲，就連民進黨前立委沈富雄也力挺「只有韓國瑜可以剋柯P」。韓國瑜1日受訪時被問及總統話題時，急忙求饒說「我頭好昏！要拜年去了」。
韓國瑜1日上午出席作家王鼎鈞捐書活動，媒體問他黨內外都有人拱他選總統，他一聽笑說「我頭好昏喔！要拜年去了」，但一旁仍有民眾不斷鼓噪「市長選總統！」他以韓式幽默化解「現在講2020，我感覺好像是孫悟空，被唐三藏下緊箍咒！頭好暈啊！」
1日下午韓國瑜到美濃天后宮及旗山天后宮發放紅包，現場大批民眾守候排隊，一見本尊，馬上就有人高喊:「韓總統好」，事後受訪時，韓國瑜說，民眾再喊他就頭暈了。
針對新發布的海洋局長趙紹廉是跟朱立倫借將，讓外界聯想是否跟2020年選總統有關？韓國瑜表示，高市府用人的條件，廉潔、熱情及專業，趙都符合，而且對方在公部門服務多年且表現優異，操守也非常好，主要是借用趙的長才，跟2020年完全沒關係。
對於農曆春節期間，高雄市旅館、飯店房價暴漲，韓國瑜說，必要時他會請消保官去了解及勸阻，他再三拜託市民朋友，面臨大量觀光客及外來客到高雄旅遊，高品質、合理價格及熱情的服務態度很重要。
(中國時報)
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