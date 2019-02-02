民進黨人選4月出爐 燕要國民黨快確定

2019年02月02日 04:10 中國時報 盧金足 、 張立勳 ／綜合報導 ／綜合報導

台北市議員王鴻薇開第1槍，表態支持高雄市長韓國瑜選總統，她1日表示，民進黨4月要完成提名，這也是國民黨應參考的時間，國民黨不能還在喬人選。台中市長盧秀燕也說，她對人選沒有特別偏好，但總統大選時間已經非常緊迫，國民黨應盡快確定人選，透過全民調機制才能服眾，也才會贏。

王鴻薇指出，台北市長柯文哲參選總統的民調居高不下，一度還超過前新北市長朱立倫和蔡英文總統，與其讓柯在2020討到便宜，不如由韓國瑜出來參選總統，壓制柯文哲，讓國民黨重返執政。她強調，國民黨不能排除讓韓參選的可能。

王鴻薇說，民進黨預計4月完成提名，這個時間也是國民黨應參考的時間，不能民進黨候選人好整以暇參選，國民黨卻還在喬人選，甚至搞不清楚規則。全民調本來就是國民黨提名總統的遊戲規則，她沒有覺得一定要採哪個方式，但要盡快決定。

但王鴻薇也指出，黨內現在交給智庫研究，智庫是公共政策的研究機構，非研究選舉規則的機構，交給智庫用學術方式慢慢磨，還要選不選？只要快決定初選機制，讓有意參選的人接受，就是好規則。

盧秀燕表示，再1年就要總統大選，時間非常緊迫，民進黨人選已非常確定，應該就是蔡總統要選連任，希望國民黨內盡快確定人選。選舉不是自己選開心，是要選出最有可能勝選的人。

盧以自己為例，選市長都要花1年多時間來進行，總統大選這麼大的選舉，1年很緊迫，要快找出能勝選的人，呼籲國民黨趕快辦理初選，讓有意願參選的同志，可經過公平方式找出能贏的參選人。

至於韓國瑜是否應列入全民調？盧秀燕表示「我覺得他只要有意願，都可以啊！」民主自由時代，她支持制度性的參選，任何人只要有意願都可以。她也幽默地說「我很確定我沒有意願！」。

(中國時報)