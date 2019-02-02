新能源擺爛 立院新會期開戰

2019年02月02日 04:10 中國時報 季節 、 張理國 、 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

立法院國民黨團1日召開記者會，痛批新能源政策沒有回應公投結果，質疑公投投假的。（張鎧乙攝）

經濟部長沈榮津重申已盤點到2025年供電無虞，他也將在年後親自拜訪新任地方首長，溝通能源等議題。（中央社）

立法院新會期15日開議，面對經濟部的新能源政策，國民黨立法院黨團痛批經濟部罔顧民意公投結果，推出的「新能源政策」形同2025年「自然廢核」，根本在唬弄人民，非常可惡，若經濟部長沈榮津堅持對幹民意，那就下台承擔吧！

政院稱已回應公投結果

不過，行政院發言人KolasYotaka則呼籲擁核者勇敢向社會大眾說明，核廢料究竟該如何處理，若無法解決，並非負責任的政府該做的事；行政院支持經濟部既回應公投結果、又負責任的評估報告，同時要繼續開發替代能源，向各界證明政府穩定供電的能力，展現力挺新能源政策決心。

面對藍營火力全開，Kolas說，經濟部已一一回應公投結果，不但在公投過後已正式公告107年12月2日起《電業法》95條之1失效，也向立法院提案廢除2025「非核家園」的時間限制；經濟部也已再次說明減少空汙、穩定供電的目標不會改變，都正面回應公投的結果。

「以核養綠」、「火力發電年減1％」等公投案過關後，外界預期政府會讓核電重回2025年後供電之列，不過，經濟部拍板，核一如期除役，核二及核三不延役，核四不重啟，形同2025年「自然廢核」，而燃煤及燃氣加總火力發電年減1％，僅同意實施2年。

對此國民黨立院黨團總召江啟臣批評，經濟部號稱經過兩個月盤點的全國「新能源政策」出爐，結果一點都不「新」，配合時程、綠能配比、火力配比都沒有變，這樣根本不需要耗時兩個月，公投結果公布當天晚上，就可以宣布了。

藍委不滿政策對幹民意

江啟臣也質疑，面對公投6、7百萬張的選票，如果這是重大的「新能源政策」，為什麼不是由閣揆出面向全國人民說明？更匪夷所思的是，「新能源政策」是在風電躉購價格之後宣布，更加證實了政府的能源政策，是受制於風電開發商。

他批評，唯一看到的「新能源政策」，只有「能源配比全沒變、病急高價買風電」，他呼籲監察院應立案彈劾沈榮津。

黨團書記長吳志揚也抨擊，經濟部的「新能源政策」，是公然跟公投結果對幹，如果沈榮津堅持對幹民意，那就下台承擔吧！對於這種莽撞、草率、忽視民意的能源政策，蘇揆確定要背書、能認同嗎？

(中國時報)