綠硬搞非核 公投當兒戲

2019年02月02日 04:10 中國時報 季節

新聞透視 經濟部推出的「新能源政策」形同依舊維持2025年達成非核，並且只肯保證2年內減少用火力發電。這樣的政策內容，完全無視去年底超過500萬民眾在投下公投票時，展現的直接民意，不禁令人質疑，政府無視《公投法》的規定，當民眾公投只是玩家家酒？

依照《公投法》第30條的規定，不管是總統、行政院、地方政府、立法院、地方議會，都必須遵行公投結果，推出的相關的政策，並把有違公投結果的法律或政策廢止。

經濟部卻宣稱，關於核能發電，由於屏東縣政府反對核三延役、客觀條件不可行、地方民意不支持，因此不管是核電廠重啟或延役都困難重重。

地方民意真不支持核電？不僅從全國看，支持核電者比反對者多了188萬人，多出19個百分點，把核一到核四廠所在的鄉鎮區特別挑出來看，也幾乎都是支持核電者占多數。

核一與核二廠位於新北市石門、金山、萬里，公投當中石門有2776票支持核電，反對2005票，金山4900票支持，3746票反對，萬里4941票支持，3578票反對。核三廠位於屏東恆春，6226票支持，4698票反對。只有核四廠所在的貢寮，反對票2384略多於贊成的2347票。

若從全縣的角度看，以核養綠公投案中，屏東縣58.55％的贊成票，還高過縣長潘孟安的55.89％的選票；經濟部怎能以屏東縣政府反對，當成不讓核三延役的理由呢？難道在民進黨中央政府眼中，地方民眾直接民意的重要性，比不上民進黨籍地方首長的個人意見？

從使用年限看，發生過福島核災的日本，2016年時曾批准讓核電廠1974年就開始運轉的老機組延役20年，台灣的核一、核二都更晚才開始運轉，技術上並非不可行，只是看政府要不要遵照公投展現的民意結果，還是選擇繼續奉行民進黨的反核神主牌，把神主牌凌駕在民意之上，也把花了15億新台幣辦的公投當成投好玩的，連參考價值都不具備。

(中國時報)