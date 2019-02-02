燕促中火4號機組除役 先拆1部
經濟部拍板「自然廢核」，提出與地方溝通燃煤問題，台中市長盧秀燕1日強調，她發起反空汙公投已通過，民進黨政府應確實執行，她要求中央讓30年的老舊中火4號機組優先除役，中央沒有積極回應，以拖待變，市府過完年會馬上積極處理。
經濟部也暗批新北市長侯友宜反核電、反興建燃煤電廠，將是未來缺電的元凶。侯友宜1日反駁，能源政策一直都是由中央主導，他支持中央興建電廠，但在用電的過程中，必須守護民眾安全。
盧秀燕強調，反空汙公投主要是因火力發電燃煤對全台各地、特別是中部空氣影響嚴重，台中火力發電廠尤其大，核1、核2、核3全部加起來發電量都沒有中火多，不減少燃煤火力發電，就是會繼續「嗆黑煙」。
「中火空汙嚴重，至少要先拆除1部！」盧秀燕表示，她在行政院會兩次要求應優先讓最老舊、30年的中火4號機組除役，經濟部雖有派人與市府討論，但未積極回應，市府過完年會積極處理。
盧秀燕指出，台電大林、林口兩電廠機組啟用後，發電量約可填補中火5部機組電量；中央預計在中火增加2部燃氣機組11、12號，等同4部燃煤機組發電量，市府將要求中火讓4部燃煤機組除役。
盧秀燕選前發起「中火年減1％發電量」公投，並獲通過，市府指出，現在中央稱僅「配合2年」，等於打國人耳光，難道暗示2年後要提高燃煤量？呼籲中央承認燃煤對中南部造成嚴重的空汙問題，不要忽視國人對減煤的期盼。
侯友宜指出，能源政策一直都是中央在主導，地方只是反映民眾的聲音，他從來不會反對用電，對於興建任何電廠絕對都支持，在用電過程中，民眾安全一定要守住，對新北市民來說，核廢料何去何從，也是地方最關心的議題。
(中國時報)
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