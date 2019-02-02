興達燃煤機組展延附帶條件 秋冬停機減煤
高巿環保局1日針對興達電廠3、4號燃煤機組做出「實質減量」、「優化管理」2項有條件展延1年決定，強調對空汙「出重拳」。但環團不以為然，認沒高標只有低標，重拳只出3分力。
但台電對此表示「深感遺憾」，如此今年興達電廠的發電量、機組容量兩項都會受到限制，直接影響發電量約30億度，對整體供電穩定已造成衝擊。目前先讓4號機歲修因應，年後會精算實際影響性，但對未來供電一定程度有影響。
在不重啟及延役核電廠下，經濟部長沈榮津才呼籲「中央與地方合作」，高雄市環保局昨天立刻打臉，在核發興達電廠3、4號機操作許可證時附帶條件。
興達電廠3號、4號燃煤機組操作許可4日到期，高巿府環保局1日宣布核發許可證展延1年，但附加2項「秋冬空品不良季節需附帶減量責任」。
第1項「實質減量」是於每年秋冬季空品不良的10月至翌年3月的6個月期間，3、4號機的生煤使用總量，依2016年實際生煤使用量再減5成，做為核發許可用量上限。
第2項「優化管理」，是要求每年冬季空品最嚴重的3個月期間，即12月至翌年2月，3、4號機至少停止運轉1座機組。
環保局空噪科長黃家俊指出，此次展延為期1年，興達電廠若無法達成附帶條件，將依《空汙法》裁罰10萬元以上、2000萬元以下罰鍰。由於是不同的2項條件，如果都做不到將裁罰2次。
要健康婆婆媽媽高雄團長洪秀菊認為，「實質減量」就是3、4號機同時停機才算數，以2016年實際生煤使用量再減5成，只是玩文字遊戲，所謂「優化管理」也是不痛不癢。
南部反空汙大聯盟雖肯定秋冬減煤及冬季部分停機決定，但認為，每年10月至隔年3月高雄空汙季，應由北部燃氣電廠支援，停止南電北送的錯誤政策。
(中國時報)
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