獵雷艦弊案 監委彈劾陳永康4人

2019年02月02日 04:10 中國時報 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

海軍獵雷艦爆發弊案，引發社會關注，監委仉桂美、王美玉、包宗和、李月德指出，獵雷艦招標過程中，海軍前司令陳永康、前副司令蒲澤春大幅放寬廠商資本額限制，導致獵雷艦建案失敗；高雄市府海洋局前局長王端仁及農委會漁業署研究員陳文深私下與慶富協調興達漁港用地，言行不當，因此提案彈劾4人。

監委指出，陳永康及蒲澤春在擬定招標文件過程中，未督促所屬審慎評估資本額偏低的廠商是否具有相當經驗、實績等能力，就大幅放寬投標廠商資本額門檻為不低於預算金額200分之1，讓資本額僅1.7億元的廠商參與359.2億元的招標案。

監委表示，慶富除未提供最新財務報表及報告，也無授信額度可動用，根本不足承擔造艦費用。國防部在2017年與慶富解約，泛公股銀行承受巨額貸款呆帳仍由全民承擔，陳、蒲應就獵雷艦建案任務失敗負最大行政責任。

王端仁與陳文深在2016年10月7日到慶富公司，商議如何協助取得興達漁港獵雷艦造艦廠房用地，討論BOT、逕予出租、標租、如何排除其他廠商競標等不當談話內容，引發大眾質疑偏袒特定廠商的不良觀感，嚴重違反《公務員服務法》，予以彈劾。

(中國時報)