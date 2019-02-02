陸美鬥智鬥勇 貿易戰見轉機

2019年02月02日 04:11 中國時報 李文輝／綜合報導

山東日照港嵐山港區，檢驗檢疫局工作人員正在抽檢來自美國的進口大豆。大陸國務院副總理劉鶴告訴美國總統川普，大陸將額外購買500萬公噸美國大豆。（新華社資料照片）

陸美新一輪貿易談判結束，大陸新華社報導，陸美雙方「取得重要階段性進展」，並明確下一步磋商的時間表和路線圖。強調陸美雙方都高度重視智慧財產權保護和技術轉讓問題，同意進一步加強合作；雙方就陸方具體關切問題交流，美方將認真回應陸方關切。

大陸重量級微信公眾號「牛彈琴」以〈事情正在起變化〉為題指出，這次磋商釋放出3點清晰訊號：一、陸美元首外交，發揮了不可估量的決定性作用；二、雙方團隊鬥智鬥勇，很快又會在談判桌前再見；三、貿易戰是危機更是契機，大陸大意不得。

新華社報導，這次磋商，雙方牽頭人重點就其中的貿易平衡、技術轉讓、智慧財產權保護、實施機制等共同關心的議題以及陸方關切問題進行了「坦誠、具體、建設性的討論，取得重要階段性進展」。雙方還明確了下一步磋商的時間表和路線圖。

美代表團將再赴陸

「牛彈琴」指出，川普在白宮宣布，磋商取得了「巨大進展」，萊海澤和穆努欽將率美方代表團很快赴陸磋商；又預測：「我們將達成一項前所未有的貿易協定」。

加強合作 和氣生財

「牛彈琴」分析，新華社通稿的關鍵句是：「雙方就中方具體關切進行了交流，美方將認真回應中方關切。」和氣生財。

新華社報導這次磋商一些細節：雙方高度重視智慧財產權保護和技術轉讓問題，同意進一步加強合作。創造公平競爭的市場環境符合大陸改革開放大方向，陸方將積極回應美方關切。

雙方同意，將採取有效措施推動陸美貿易平衡化發展。陸方將有力度地擴大自美農產品、能源產品、工業製成品、服務產品進口，滿足大陸經濟高品質發展和人民美好生活需要。

「牛彈琴」語重心長稱：「一句話：美方提出的一些結構性訴求，乍一看似乎咄咄逼人，但仔細想想，很多何嘗不是我們深化改革開放進程中正要做的？」

(中國時報)