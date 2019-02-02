解僵局 最終還是要老大出面

2019年02月02日 04:11 中國時報 楊明暐 ／綜合報導 ／綜合報導

陸美最新一輪貿易談判於華府結束，雙方雖取得進展，卻未達成協議。川普隨後在白宮接見劉鶴等陸方談判代表時，承認必須和習近平就爭議更大的技術問題達成最終協議。大陸學者指出，解決兩國重大爭端，最終還是要靠雙方層峰出面，才能拍板定案。

川普告訴劉鶴：「期待與習近平主席早日會晤，共同見證美中就經貿問題達成協議的歷史性時刻。」他說：「有些觀點我們意見不一，但我們會達成一致。我想，當習主席和我見面時，每一點都會達成一致。」

大陸社科院國家全球戰略智庫副理事長王靈桂接受中通社專訪時表示，陸美此輪經貿磋商之所以能取得相向而行的良好開端，兩國元首去年12月在阿根廷的會晤起到了舉足輕重的引領和指導作用。他指出，從過往經驗看，在中美經貿關係甚至是雙邊關係中，元首層面的感情和政治決斷愈發起著決定性的作用。

王靈桂說，加徵關稅和貿易戰不符合中美兩國人民的利益，也不符合全球化和貿易自由化的基本原理。美方願為自己挑起的貿易戰在關稅問題上畫下休止符，也體現了一定的政治智慧和改善對華經貿關係的意願。

從會後披露的信息看，王靈桂認為磋商成果體現了中美相向而行、互相尊重的雙贏局面。在雙向實施機制上達成一致，證明了兩國改善經貿關係的誠意和務實取向。中方將有力地擴大自美進口則體現了雙贏原則，既關注了貿易平衡問題，也能滿足大陸經濟高質量發展和人民美好生活需要。

大陸商務部國際貿易經濟研究院對外貿易研究所所長梁明則認為，陸美磋商整體上呈現密度大、有建設性的特點，說明雙方正朝著解決全部經貿問題的大方向前進，繼續互相增加關稅措施的可能性大大降低。

(中國時報)