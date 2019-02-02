加徵關稅重創大陸 美也自傷

2019年02月02日 04:11 中國時報 林勁傑／綜合報導

華府智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）1月31日公布一份對川普政府對華政策中期評估，認為川普政府在打擊大陸侵犯美國智慧財產權採有效行動，但在關注大陸踐踏人權方面不足。對大陸產品加徵關稅雖重創大陸經濟，但也給美國帶來了負面效果。報告還認為，副總統彭斯去年10月具有里程碑意義的演講更是代表了美中關係自1971年季辛吉訪中以來的最大改變。

美國之音報導，「捍衛民主基金會」所公布美國總統川普的外交和國內政策中期評估中指出，川普政府有效地讓大家意識到大陸威脅的嚴重性，但是在如何應對「中國威脅」方面，川普政府需要完善其戰略。

該報告稱，關稅升級到目前為止對美國關鍵經濟指標的負面影響有限，但是大陸經濟卻經歷了相當大的挫折。大陸的GDP增長率逐漸放緩，上海證交所2018年股價下跌了25%。但是由於大陸產品價格上漲，北京報復性關稅影響美國出口，美國個別公司成本上漲。

報告說，2018年末由於擔心全面貿易戰的發生，美國股市劇烈震盪。另外，因為擔心2019年經濟會進入衰退期，這可能會削減美國的制衡力度。川普政府同時對北美、歐洲和亞洲其他夥伴提起貿易爭端，干擾了打擊目標。不過，美國也成功地在新的美墨加協定中增加針對大陸的「毒丸條款」。報告建議，美國應完成與歐洲和亞洲等國的自由貿易協定，並加入類似美加墨協定條款。

報告稱，《國家安全戰略》正確地指出了網路經濟戰的威脅，川普政府發起了大規模行動，打擊被視為對美國利益產生網路威脅的大陸電訊業巨頭華為和中興。

此外，報告認為川政府還沒有形成一致的戰略來應對北京於南海的挑釁活動。儘管美國海軍繼續在那裡進行自由航行，而美國政府也向台灣出售武器，並加強對印度的國防承諾，但是中國大陸的軍事化還在繼續快速發展。報告建議，美國應該幫助亞洲的盟友提升他們應對中國大陸海軍強勢行動能力，如在南海安排新的多國海軍演習幫助美國盟友增強能力等。

(中國時報)