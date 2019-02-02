促成習川會 劉鶴最大成果

2019年02月02日 04:11 中國時報 藍孝威 、 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

《南華早報》1日報導，美國商會執行副主席兼國際事務主管布里連特表示，在1月31日於白宮舉行的面對面會晤中，大陸副總理劉鶴「代表習主席正式提議讓中美元首會晤」，劉鶴對川普的邀請可能是此輪貿易談判的最重要成果。

大陸外交部發言人耿爽1日在例行記者會中表示，「此輪中美經貿磋商中，雙方明確了下一步磋商的時間表和路線圖。」關於「習川會」的問題，「我們注意到了川普表示十分期待和習近平再次會晤。正如習近平在致川普的口信中指出的那樣，習近平也願意同川普以各種方式保持密切聯繫。」

劉鶴表示，雙方經貿團隊一直在抓緊落實兩國元首阿根廷會晤達成的重要共識。本輪磋商期間，雙方圍繞貿易平衡、技術轉讓、知識產權保護、雙向實施機制等共同關心的議題以及中方關切問題進行交流，取得了重要進展。雙方將繼續保持密切溝通，盡快達成符合兩國和兩國民眾利益的經貿協議。

川普隨後表示感謝習近平致信，並表示十分珍視與習近平的良好關係。川普表示，「在我們共同引領下，美中關係堅強有力，不斷向前發展。本輪美中經貿磋商取得了重大進展，我希望雙方盡早達成一個偉大的協議，這對我們兩個國家和世界都具有十分重大的意義。」

美國貿易代表萊海澤和美國財長穆努欽2月中旬將率領美方經貿團隊赴陸，和陸方繼續進行磋商，並為2月底的「習川會」鋪路。劉鶴建議習川在海南會面。不過有分析認為，若在大陸會面，取消關稅的壓力將落在美方，川普顧問提出在第三方國家或美國佛羅里達州舉行峰會。

有報導稱，川普顧問認為，川普同意再次舉行習川會，可能把自己置於巨大的壓力中。他將不能像先前威脅的那樣，在3月1日的談判大限到期時，把對大陸商品關稅從10％提高到25％。這是因為此次習川會的籌備工作，以及達成協議的預期，將會非常之高，一旦出現負面結果將重創全球市場，重創美陸經濟。

如果兩國領導人在大陸會晤，情況尤其如此。屆時若美方提高關稅，將等於給了陸方一記耳光。

(中國時報)