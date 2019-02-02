高層談判會後聲明 陸美相呼應

2019年02月02日 04:11 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

陸美兩大經濟強權1月31日結束在華府的2天高層貿易談判，會後陸方表示，兩國取得階段性進展，確認下階段磋商的時間表和路線圖；美國總統川普則強調，雖然大陸在保護智慧財產權和技術方面有進展，但不代表雙方已達成協議，兩國將繼續磋商。

白宮會後發布聲明指出，雙方代表團就2國間的經濟關係進行富成效的談判，美方也感謝並盛讚大陸副總理劉鶴率領的團隊，在會談期間展現出的充足準備和勤奮敬業。白宮稱，美國在談判中，尤其側重於陸方改善結構性問題以及減少貿易逆差，達成有意義的承諾。

聲明表示，雙方討論的重要議題如下：美在陸企業被迫轉讓技術的做法、在陸境加強智慧財產權保護及執行、美業者在陸面臨的關稅與非關稅壁壘、陸對美商業財產發動網路盜竊所造成的傷害、政府干預市場機制（包括補貼與國有企業）恐將導致產能過剩、取消對美在陸業者於製造、服務和農產品等市場所設下的市場壁壘和關稅，另外雙方也討論貨幣在兩國貿易關係中的作用。

白宮指出，談判的關鍵部分還包括降低美對陸居高不下、且持續增長的貿易逆差之必要性，以及陸方向美國農、牧場、製造商和企業購買商品等。美國認為，雙方展現就所有重大議題進行接觸的意願，談判期間也針對化解歧見進行具成效的討論。

大陸官媒新華社發布的會後聲明，也和美國相互呼應，強調雙方高度重視智慧財產權保護和技術轉讓問題，也同意加強合作，創造公平競爭的市場環境，以符合改革開放的大方向。另一方面，陸方也將採取有效措施，推動中美貿易平衡化發展，擴大自美進口農產、能源、工業和服務。另一方面，陸方認為雙方應建立「有效的雙向實施機制」，確保落實各項措施，兩國已就「實施的框架和基本要點達成原則共識。」

(中國時報)