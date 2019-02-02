高層談判會後聲明 陸美相呼應
陸美兩大經濟強權1月31日結束在華府的2天高層貿易談判，會後陸方表示，兩國取得階段性進展，確認下階段磋商的時間表和路線圖；美國總統川普則強調，雖然大陸在保護智慧財產權和技術方面有進展，但不代表雙方已達成協議，兩國將繼續磋商。
白宮會後發布聲明指出，雙方代表團就2國間的經濟關係進行富成效的談判，美方也感謝並盛讚大陸副總理劉鶴率領的團隊，在會談期間展現出的充足準備和勤奮敬業。白宮稱，美國在談判中，尤其側重於陸方改善結構性問題以及減少貿易逆差，達成有意義的承諾。
聲明表示，雙方討論的重要議題如下：美在陸企業被迫轉讓技術的做法、在陸境加強智慧財產權保護及執行、美業者在陸面臨的關稅與非關稅壁壘、陸對美商業財產發動網路盜竊所造成的傷害、政府干預市場機制（包括補貼與國有企業）恐將導致產能過剩、取消對美在陸業者於製造、服務和農產品等市場所設下的市場壁壘和關稅，另外雙方也討論貨幣在兩國貿易關係中的作用。
白宮指出，談判的關鍵部分還包括降低美對陸居高不下、且持續增長的貿易逆差之必要性，以及陸方向美國農、牧場、製造商和企業購買商品等。美國認為，雙方展現就所有重大議題進行接觸的意願，談判期間也針對化解歧見進行具成效的討論。
大陸官媒新華社發布的會後聲明，也和美國相互呼應，強調雙方高度重視智慧財產權保護和技術轉讓問題，也同意加強合作，創造公平競爭的市場環境，以符合改革開放的大方向。另一方面，陸方也將採取有效措施，推動中美貿易平衡化發展，擴大自美進口農產、能源、工業和服務。另一方面，陸方認為雙方應建立「有效的雙向實施機制」，確保落實各項措施，兩國已就「實施的框架和基本要點達成原則共識。」
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。