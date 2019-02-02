兄弟分割40年 合體辦展覽夢碎！命運共同體 忠義代兄活下去

2019年02月02日 04:10 中國時報 吳堂靖 、 張立勳 、巫靜婷／綜合報導 、巫靜婷／綜合報導

慟！ 亞洲首例分割成功連體嬰「哥哥張忠仁過世」

「會代替哥哥活下去，我跟哥哥是永遠的生命鬥士！」連體嬰弟弟忠義面對命運共同體哥哥忠仁驟逝，他昨悲痛欲絕表示，今年是兄弟分割40年，忠仁去年12月在臉書PO文，說自己和弟弟一起過生日，計畫推出活動和朋友分享，雖然忠仁離開了，他就是忠仁的分身，一定會完成哥哥的願望。

忠仁昨日清晨因腦幹出血過世，享年42歲，弟弟忠義正好回診拿藥，當年負責分割術後照護的醫師馮啟彥，目前擔任苗栗市大千醫院外科部主任，回想起忠義1日一早拿藥時的落寞神情，推測當時忠義早已得知哥哥死訊。

情感太重 下輩子別當手足

對於來生是否再續兄弟情，忠仁曾在接受媒體專訪時直說：「我們下輩子最好不要再做兄弟，因為這情感太重了，做朋友就好，做夫妻也可以。」

原生家庭不接納 相互扶持

忠仁、忠義出生於台中，因母親懷孕期間未做產檢，生產後大受打擊，便棄養於醫院，3歲時接受分割手術，雖成為兩個獨立個體，但命運始終交織。由於始終無法被原生家庭接受，手術成功後，兩人一人一腳，弟弟拄拐杖、哥哥坐輪椅，成為彼此的分身，相互扶持走過40個年頭。

從忠仁臉書上不難看出兄弟倆深厚情感，幾乎年年一同過生日，願望也多與弟弟有關，即便自己身體狀況較差，比弟弟更常跑醫院，去年在臉書上仍說：「擔心最多的是弟弟身體狀況及帶孩子的經濟壓力負擔」，忠仁也時常到處義賣花生、雕刻玻璃杯，盼能減輕弟弟負擔。

奔波義賣 抱病分擔弟家計

2016年生日前夕，忠仁入院開刀，他上傳自己面容憔悴、全身插滿管線的照片，心急寫下「希望趕上我的生日，跟弟弟、小孩的家庭聚餐!」未婚的忠仁，時常把弟弟的一對龍鳳胎掛嘴邊，他的同事透露，忠仁對自己的感情事低調，卻時常眉飛色舞形容侄子、侄女有多可愛，開心弟弟找到好對象。

由於先天生理缺陷，兩人頻繁進出醫院，去年兩人接受平面媒體專訪時，被問及生死一事，忠仁當時說：「如果哪一天我先走了，忠義會幫我演講，讓後面的人，更了解我們是怎麼成長的。如果忠義先走，我一定會擔起照顧孩子的責任！」；「其實墓地我看好了，就葬在木柵」。

對於哥哥在春節前驟世，忠義昨天強忍悲痛勇敢地說：「我一定會好好活下去，我和忠仁是永遠的生命鬥士！」

(中國時報)