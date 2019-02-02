充氣撐肚皮 醫師神縫合

2019年02月02日 04:10 中國時報 魏怡嘉 ／台北報導 ／台北報導

1979年9月10日凌晨，忠仁、忠義進入台大醫院第二手術房進行分割手術。

忠仁、忠義兄弟成功分割後，由護理師推出恢復室。 （中央社）

慶賀忠仁、忠義手術彌月。

忠仁、忠義離開居住了3百多天的台大醫院。（本報資料照片）

忠仁忠義小檔案

對於忠仁驟逝原因，參與分割手術的台大整形外科教授陳明庭說，與分割手術無關，接受分割手術並不影響存活年限；參與術後照顧的台大小兒外科教授賴鴻緒則表示，忠仁是否有高血壓還要再瞭解，可能是天氣太冷了。

賴鴻緒回憶說，坐骨連體分割，在當年是既危險又困難的手術，困難在於從來沒有人知道怎麼做，參考資料也很有限，術前沙盤推演，包括器官要分配給誰，都要做的十分縝密。整個手術依忠仁、忠義的器官連體狀況分4個階段，依序分別為肝及消化系統、泌尿系統、骨盆及腿、補皮重建，每個階段均由專業團隊接力負責。

為忠仁、忠義連體嬰劃分割線及進行最後縫合的台大整形外科教授陳明庭說，當時做這個手術時大家壓力都很大，他也透露當時評估縫合肚皮的皮膚不夠，忠仁、忠義肚子因此足足充氣了半年，以增加皮膚面積，但還是不夠，最後是取無法用的第3隻腳，將骨頭拿掉當成皮瓣，蓋在肚皮上才縫合才完成。

賴鴻緒指出，手術成功後，接著由照顧小組接手，直到數個月後，忠仁、忠義狀況穩定，醫療團隊才得以慢慢放下心來；由於兩人分別有腸沾黏及脊椎側彎等問題，一直在台大回診，兩人一直希望能回原生家庭，但未能如願，有時候看到兄弟倆在台大走廊上徘徊，逢人也都會打招呼，彷彿台大就是兄弟倆的家一樣。

忠仁、忠義兄弟為「坐骨連體嬰」，各自有獨立完整的頭部、心臟、肺及雙手，下半身則共有1個肚臍、1個骨盤、1個男性生殖器及3隻腳，且肝、腸相連，當年手術及照顧醫師回憶表示，分割手術共用了12個小時、動員36位醫生及護士，分割手術成功為世界第三例，亦為亞洲第一例，在國內及國際均造成轟動。

40年前連體嬰的出現在醫界起了很大的關注與議論，當時大部份的醫生認為不要分割較好，除了手術危險性高外，也有人認為分割後兄弟兩人身障的狀況如何存活，等於製造了另一個問題，但有少部份醫師認為可以分割，最後台大排除萬難決定要做分割手術。

(中國時報)