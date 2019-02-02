暖男忠仁 從不怨天尤人

2019年02月02日 04:10 中國時報 吳堂靖 、 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

亞洲第1對成功分割連體嬰中的哥哥忠仁，任職於北市環保局清潔隊雇員，面對忠仁猝逝消息，環保局同事不捨說，忠仁是幽默、健談的夥伴，即使身體不便，不會怨天尤人，更是十分懂得飲水思源的人。

忠仁是北市環保局直屬清潔隊約聘人員，在內部擔任行政工作，負責加班費等表單製作業務，從1998年工作至今已21年之久。

清潔隊長吳鎮豪表示，忠仁平常工作認真負責，事發當天大家還有說有笑，忠仁下班前也沒有出現異狀，豈料上一秒才說再見而已，再見面已經天人永隔了。

吳鎮豪說，努力過生活的忠仁，不會因身體上的不便而怨天尤人，反而時常感恩台大醫院的幫忙，不僅負擔了醫療費用，每年還會幫他們兄弟倆慶生，忠仁覺得能夠活這麼久，都是靠台大醫院醫生幫忙，讓同事們也感受到滿滿的愛與溫暖，更是個十分懂得飲水思源的人。

同事透露，忠仁常會分享弟弟的一對小朋友有多可愛，言談中透露兩兄弟感情深厚，忠仁也時常聊到四處演講的經驗，生活過得多采多姿，最近才說要辦攝影展，開始整理從小到大的照片，與更多人分享兄弟的生命歷程，沒想到卻突然離世。

(中國時報)