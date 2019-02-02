暖男忠仁 從不怨天尤人
亞洲第1對成功分割連體嬰中的哥哥忠仁，任職於北市環保局清潔隊雇員，面對忠仁猝逝消息，環保局同事不捨說，忠仁是幽默、健談的夥伴，即使身體不便，不會怨天尤人，更是十分懂得飲水思源的人。
忠仁是北市環保局直屬清潔隊約聘人員，在內部擔任行政工作，負責加班費等表單製作業務，從1998年工作至今已21年之久。
清潔隊長吳鎮豪表示，忠仁平常工作認真負責，事發當天大家還有說有笑，忠仁下班前也沒有出現異狀，豈料上一秒才說再見而已，再見面已經天人永隔了。
吳鎮豪說，努力過生活的忠仁，不會因身體上的不便而怨天尤人，反而時常感恩台大醫院的幫忙，不僅負擔了醫療費用，每年還會幫他們兄弟倆慶生，忠仁覺得能夠活這麼久，都是靠台大醫院醫生幫忙，讓同事們也感受到滿滿的愛與溫暖，更是個十分懂得飲水思源的人。
同事透露，忠仁常會分享弟弟的一對小朋友有多可愛，言談中透露兩兄弟感情深厚，忠仁也時常聊到四處演講的經驗，生活過得多采多姿，最近才說要辦攝影展，開始整理從小到大的照片，與更多人分享兄弟的生命歷程，沒想到卻突然離世。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。