春節天氣三溫暖 忽熱又忽冷

2019年02月02日 04:10 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

春節9天連假今開始，氣象局預報中心技正黃椿喜表示，期間無強冷天氣系統，但北部兩天一變，今明回暖舒適，除夕（4日）、初一最冷且有雨。初二（6日）至初四又回暖，很適合走春出遊；到了收假前兩天，初五、初六（10日）又會變天，轉涼有雨。南部則不太受影響，僅除夕、初一有局部短暫雨，幾乎都是適合踏青的好天氣。

今明回暖 除夕最冷15℃

黃椿喜說，大陸冷氣團今天就會減弱回暖，明天小年夜各地日間高溫都可回升到25℃以上，甚至飆到30℃。不過容易有低雲或局部霧，可能影響交通，尤其往返馬祖、金門及澎湖等離島，打算趕回家過年的民眾，更要特別留意航班資訊。

連假首波好天氣只維持兩天，黃椿喜說，除夕、初一又有東北季風報到，北部、東部天氣轉涼且會下雨，低溫更會降到15℃，除夕夜很適合圍爐。但大年初一清早出門拜年、走春則須注意衣著，並且攜帶雨具備用。

大年初二東北季風減弱，氣溫回升，初三、初四持續回暖，最適合出遊。要到年初五、初六才會有較強的東北季風，收假時北部、東部轉涼有雨。

初二至初四 走春好天氣

氣象專家吳德榮在個人專欄表示，春節期間，東亞的氣象狀況並無大振幅波動，而是以較短周期、大約5天的振盪為主。天氣則是呈現將近2天受東北季風影響（除夕、初一），之後又有3天回暖的循環變化。整個連假期間並無強冷空氣帶來的低溫；但北台灣天氣變化頻繁，冷暖交替、氣溫起伏很大，民眾仍應注意衣著。

最暖1月 入冬無寒流

氣象達人彭啟明也說，春節連假期間會有兩波東北風報到，即除夕至初一，初五至初六，主要還是影響北部、東部地區，至於中部、南部則變化不大，大致上都是溫暖、晴到多雲的好天氣。

此外，氣象局副局長鄭明典昨於臉書表示，今年1月全台均溫為19.76℃，打破2017年1月的19.52℃紀錄，成為自1947年有紀錄以來最暖的1月。

(中國時報)