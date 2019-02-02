國道車流增 下午再上路！記得避開 南下6路段很會塞

2019年02月02日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

進入春節9天連續假期，西部國道昨日出現首波南下車流，不過車流還算順暢，時速可保持80公里以上。高公局分析，離除夕還有2天，今還不至於嚴重塞車，但南下要注意6條地雷路段，行車時間會是平日的3至5倍，建議選擇下午再出發；初一至初三會是南下車流最多的時候，北上則是初三至初五易塞車。

高公局預估，今日上午國道南下車流明顯增加，共有6條易壅塞路段，包括國道1號楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統，國道3號三鶯至關西、烏日至霧峰、茄冬至西濱，以及國道5號南港系統至坪林，行車時間會是平日的3至5倍。

收假北返的駕駛則要注意，初三下午開始，國1西螺至埔鹽系統、南屯至后里、新竹系統至竹北、銅鑼至頭屋、國3關西至大溪、大山至香山、竹三至中興、霧峰系統至霧峰等路段易塞，行車時間是平日3至4倍。國5頭城至坪林更是大塞車，行車時間會到平日的7倍。

高公局提醒，今(2)日至10日，每天凌晨0至5時暫停收費，國道全線採單一費率，國3新竹系統至燕巢系統有通行費率8折優惠，西部國道還要注意，初三、初四下午1時至晚間6時，國1北上高雄端至湖口、國3北上九如至大溪路段，實施高乘載管制。

台鐵昨日下午已進入節前尖峰，到除夕仍會有零星尖峰；初四晚上，開始轉為節後尖峰，初四、初六會有較多的北返民眾。台鐵局台北站長黃榮華說，今年放假時間距離除夕還有兩天，有較多時間可以分流，因此昨日台北車站人多但未出現爆滿情形。

交通部長林佳龍昨日下午前往台北車站、台北轉運站及松山機場視察輸運情形，並向等待返鄉的民眾拜早年。

(中國時報)