流感4天7死 女童發病2天亡

2019年02月02日 04:10 中國時報 林周義 ／台北報導 ／台北報導

流感4天內再添7死！因應春節連假，疾管署昨（1）日提前公布國內新增流感死亡病例，光是本周一至周四，共有3男4女死於流感，創下本流感季單周死亡人數新高。7名死亡案例中，年齡最小者僅4歲，因併發腦炎及肺炎，發病2天就過世，為本季第4起兒童流感併發腦炎的死亡病例。疾管署表示，春節為流感高峰，流感特別門診年假不打烊，提醒民眾多加留意。

該名4歲女童來自北部，1月22日開始發燒，隔天即出現嘔吐、意識改變、全身無力的症狀。經送醫發現腦出血、腦水腫，併發腦炎及肺炎。經急救後，仍不幸在發病2天後過世。

其餘流感死亡案例，年齡介於52歲至93歲，均併發肺炎且慢性病史。7人當中，4歲女童及其他5人感染H1N1、另1人感染H3N2。

疾管署副署長羅一鈞表示，該女童為本流感季第4起兒童感染流感併發腦炎的死亡病例。他表示，流感併發腦炎的兒童，病程變化相當快速，很可能在1、2天內嚴重惡化。民眾若發現孩子感冒、嚴重嘔吐、意識改變、全身無力，需儘速送往大醫院急診。

春節為流感高發期，全國將有156家醫療機構開設1495診次類流感特別門診。疾管署已發送流感抗病毒藥劑至全國4323家公費藥劑合約院所。民眾如有類流感就醫需求，可至疾管署「流感防治一網通」查詢附近的診所。另可透過健保署「全民健保行動快易通APP」、免付費服務專線（0800-030-598）及健保署官網，查詢特約醫療院所開診時段。

(中國時報)