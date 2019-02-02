王品喊漲 3品牌最多漲5.83％
台灣最大餐飲集團王品集團也難敵漲價潮，2月1日起旗下餐廳品牌包含王品牛排、夏慕尼鐵板燒、莆田餐廳都齊聲喊漲，夏慕尼新香謝鐵板套餐從1030漲到1090元，漲幅達5.83％最大；王品牛排的3款套餐分別從1350元調為1390元、1650元調為1690元、3980元調為3990元，漲幅各為2.96％、2.42％、0.25％；莆田則調漲部分單點料理，平均客單價約上漲10元。
王品集團表示，王品牛排、夏慕尼自2014年以來皆未漲價，這4年來，勞基法基本工資時薪漲幅30.4%、月薪漲幅19.8%，加上主要食材的牛肉市價漲幅超過20%，為繼續提供消費者優質服務，不得不調整價格；而莆田這次在人事、食材成本雙雙提升的壓力下便同步漲價。
由於王品、夏慕尼採皆1個月前開放訂位，因此預訂2月1日之後餐席的消費者，也已被告知相關訊息。而持有兩品牌禮券的消費者，權益並不受影響，若持王品牛排禮券到該品牌門店用餐，仍可兌換原本1350元的王品牛排套餐，持夏慕尼禮券到門店用餐，也依然能兌換原本1030元的鐵板燒套餐，差價皆由門店自行吸收，消費者不需另補差額。（以上價格須另加10%服務費）
(中國時報)
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