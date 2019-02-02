擦屁股老外無人陪 長榮擬拒載

2019年02月02日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

一名體重約200公斤的白人男子，今年1月搭乘長榮航空航班時，要求空服員協助擦屁股、穿褲子，讓空服員身心受創，長榮航空調查事件始末後指出，該名旅客未來若無陪同人員將拒載。至於永久拒載，因涉及美國法律問題，公司須謹慎處理。

長榮航空調查，去年5月，該名乘客在搭乘長榮的航班時，曾提出如廁協助、擦拭，但被當班空服員拒絕，他轉向同行的旅客求助，當時有旅客願意協助，並沒有空服員工會所說「在座位上便溺」的情況。長榮指出，當時就將他列為關懷名單之一，但這次沒有提前比對出來，是系統精準比對出現問題，例如空格、逗點造成比對失誤，公司已在內部會議中做出說明，同時修正系統。

外界質疑，為何不直接拒載該名乘客，長榮航空發言人柯金成表示，列入特定名單一定有特定原因，還要有嚴謹審查機制，更要考慮他國法律，航空公司不能任意為之。接下來長榮會告知該名旅客，航班上沒有某些服務，請他要有陪同人員才能登機。

柯金成強調，空服員可以拒絕不合理的要求，長榮一直沒有為此作出懲處或責難，以後也不會如此處理。

空服員工會日前也指控，長榮對員工不聞不問，卻只追究事務長影片為何流出，柯金成還原經過，當時已經知道是事務長負責擦拭，所以有關懷，但在流出的畫面中，旅客是坐在飛機組員的座位上，有違反民航法規的疑慮，於是順口詢問。

空服員提出公傷假部分，柯金成指出要向勞保局申請，不是公司說放就放，這次事件一共有7位空、地勤出手協助，其中2位提出公傷假，長榮已先給這2人休假，至於勞保局決定如何，未來會依法辦理。

(中國時報)