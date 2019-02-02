機師重啟罷工 華航批工會毀約

2019年02月02日 04:10 中國時報 陳祐誠 、 甘嘉雯 、 蔡依珍 ／連線報導 ／連線報導

桃園機師工會去年取得罷工權後，8月30日與長榮、華航休戰，並達成1年內完成協商的共識，但機師工會昨召開臨時會員代表大會，指控華航寸步不讓、片面毀約，全數通過重啟罷工，更不排除在春節發動。華航則說，工會指控不符事實，毀約的是工會而非公司，呼籲回到理性談判。

積極為勞資雙方協商的桃園市勞動局感嘆，華航勞資雙方經過9度協商，針對飛安獎金、勤務實際辛勞度差異加給、及疲勞航班派遣改善等3議題仍有齟齬，坦言工會仍握有罷工權，將於2月21日展開第10度協商，也呼籲雙方理性溝通、尋求共識。

「我們在意不是錢，若沒有健康身體，拿這麼多錢也沒有用！」機師職業工會理事長李信燕說，工會提出疲勞航班的改善未獲得資方善意回應，會員提出8小時以上航班要3人、12小時4人派飛，然而公司卻回應現行已優於法規、寸步不讓，甚至反嗆：「哪個行業不會累？」完全無視過勞可能造成的飛航安全問題。

華航則反擊，雙方休戰不到半年，機師工會在協商進行中片面發動意向調查，對持續中的協商給予負面評價，多次揚言訴諸罷工，並以莫須有的「協商中片面毀約」指控華航，華航深表遺憾，指控也完全不符事實。

華航強調，協商期間已對飛安獎金達成共識，未來每年公司將增加約1.2億人事支出。至於「明定酒測驗血辦法與懲處規定」、「外籍機師招募」、「建立責任制度」等訴求，以及11項勞資會議題，公司均已針對現有規定進行檢視並會有所調整。

(中國時報)