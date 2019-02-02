東南亞情侶遊台 刮中百萬富翁

2019年02月02日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

民眾有機會成為億萬富翁的大樂透頭彩獎金，在春節檔期保證每期1億元。（顏謙隆攝）

每逢農曆年節，國人會買張彩券試試手氣，連外國人來台自由行，也要追趕這股風潮! 位在南台灣恆春老街的「萬鑫彩券行」，來了一對年30多歲、東南亞自由行的情侶，路過彩券行看到大家在玩刮刮樂，特別挑選送賓士車的「2,000萬超級紅包」，他們用交往紀念日挑一張16號彩券，想不到第一張就刮出100萬元。

2000元刮刮樂好吸睛

「萬鑫彩券行」店員周博梁表示，恆春老街觀光客、外國旅客很多，這對情侶女孩子懂一點中文，看到2000元刮刮樂有送賓士車很吸引人，才勇於嘗試面額最高的產品，情侶很有默契共同挑1張彩券，一刮就成百萬富翁。

周博梁透露，前幾天老闆特地準備糖果，到恆春鎮福德路土地公廟拜拜，祈求可以開出大獎，沒想到馬上靈驗，感謝福德正神的庇佑!

台彩總經理蔡國基表示，今年新春發行的16款刮刮樂已全面上市，加上去年12月發行的產品，100萬元以上的大獎總計有491個，截止於1月31日為止，台彩經銷商進線的通報數量為42個，簡言之，還有超過440個百萬元以上的大獎，正在等幸運兒刮出。

挑最順眼那張準沒錯

網路上謠傳，尾數3、6、9的刮刮樂特別容易刮出大獎，而外國情侶刮中100萬元正巧尾數也是6；蔡國基強調，大獎沒有集中在某些尾數號碼這回事，完全是機率問題，像他最近一次購買的刮刮樂，就挑別人剩下、2張尾數都是0的刮刮樂，也有彩迷不信邪，專挑尾數4而中頭獎的個案，蔡國基表示，挑選其實沒有技巧，挑最順眼的那張就對。

而好運當頭，誰也擋不住；台彩首度與賀歲電影合作發行的「大三元」刮刮樂，共有5個頭獎200萬，第一位中獎幸運兒，昨開在新北市瑞芳的「金錢櫃公益彩券行」，這名幸運兒是年約40歲的熟客，和太太外出買晚餐時，等待的時間轉身走進投注站，挑了一款「大三元」刮刮樂，幸運刮中1500元，原本打算偷偷當作私房錢，但又想再接再厲，沒想這一刮就中頭獎200萬元，直呼「財神爺發年終獎金」。

(中國時報)