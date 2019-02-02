加碼首日搭韓流 高雄買氣旺到爆

2019年02月02日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

台灣彩券今年春節8億元加碼活動全面展開! 根據台彩昨晚最新公告顯示，大樂透首度加開的「春節大紅包」，開出24組號碼，總中獎注數為29注，而最受彩迷矚目的高額頭獎，在買氣的激增下，台彩預估，今晚加開的大樂透，頭獎上看4億元。

南台灣在「韓流」發威，不論是電腦型彩券或刮刮樂，買氣旺到爆；高雄大福星彩券行老闆郭國民表示，明明景氣尚未回溫，但在「韓流」效益下，民眾像看到「春燕」般，彩券買氣不僅回籠，昨加碼首日營業額就以「倍數」增長，相較於去年差很大。

郭國民透露，有3位彩迷昨分別花了6萬3000元、6萬元、4萬6200元，以不同方式包牌大樂透，特別的是他們不是集資，而是個人包牌，其中一名包牌客就預告，若頭獎未開出，今買大樂透的預算，要加碼至10萬元。

根據台彩公告，大樂透開獎號碼由小而大依序為10、17、20、21、32、41，特別號34，加開的春節大紅包，開獎結果揭曉，分別為02、03、05、07、17、28、30、44、47，依派彩結果顯示，本期總計24組有人中獎，其中20組為一注獨得，各得100萬元。

(中國時報)