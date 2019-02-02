永慶尾牙 率先喊加薪 4年第3度

2019年02月02日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

房仲龍頭永慶房產集團昨（1）日舉辦「永慶房屋超越30‧精采絕倫聯歡晚會」，於南港展覽館席開500桌，更邀請到亞洲歌王蕭敬騰、動力火車、文蕙如及Erika等實力派歌手與5千位同仁及眷屬同歡，犒賞同仁並歡慶2018年的好成績。

永慶房產集團董事長孫慶餘在尾牙宴一開始，帶領高階主管群上台舉杯感謝同仁的付出，並期許金豬年繼續秉持「先誠實再成交」的創業理念，以「創新」為引擎，持續積極展店以擴大服務版圖，挑戰全台市占突破5成，並帶動業界持續向上提升。

2018年為永慶成立30周年，不僅囊括國內外各項創新、服務、品牌及最佳企業雇主等大獎，更逆勢擴大新展店130家，在競爭激烈的雙北就新展店24家，對比不動產經紀業登記店數近3年已累計有近700家房仲店關門大吉，永慶房產集團逆勢拓展規模，店數在全台19個縣市穩坐第一，更顯得一枝獨秀稱霸業界！

孫慶餘表示：「2015年房市反轉直下，4年來買賣移轉棟數皆未能突破30萬棟大關，但在所有同仁的共同努力下，持續秉持『先誠實再成交』的理念，持續贏得客戶信賴，在房市尚未明顯回暖時，我們去年一口氣新開了130家店，集團市占更從5年前的27％，提升到近4成！這些都是夥伴們上下一心共同創造的成果。」

為感謝同仁的努力，繼一月初豪氣發出6千萬幸福成家基金獎金，獎勵第一線績優經紀人後，孫慶餘宣布，集團總部同仁平均年終2個月，績優同仁最高可達6個月以上；且年後將再加薪！依績效表現平均調幅約3％，這已是永慶房屋4年來第3度加薪。

展望2019，除全台持續穩健展店外，永慶也持續擴大招募，預計全台將招募5千人。尾牙宴前舉辦的「年度超越顛峰業績競賽」頒獎典禮，年度前3名績優經紀人，分別乘千萬保時捷、哈雷機車進場，其中，2018年度冠軍經紀人，業務協理陳信德業創下13.6億總銷成績，最高紀錄是2個月為客戶售出總價逾1億豪宅。

(中國時報)