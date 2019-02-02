錢味濃！年前通貨飆破2.6兆
錢滿手、好過年！新台幣的通貨發行餘額昨日衝破2.6兆元，較去年農曆年前大增1,432億元，改寫新高。中央銀行發行局長施遵驊說，最主要是連假長達9天，民眾有採買年貨與包壓歲錢的需求，怕不夠用，多領點錢在身邊。
台北匯市也在昨天封關，「金狗年」的新台幣出師不利，在美元走強、貿易戰波及下，從2字頭一路回貶到3字頭，封關日收在30.745元，全年累計大貶1.403元、貶幅4.56％，除中斷連2年升值行情，貶幅是近3年最大。
新台幣通貨發行餘額就是指流通在市面上的鈔券及硬幣，通常從尾牙到除夕期間，因為發放年終獎金，加上民眾有採買年貨及發壓歲錢等需求，現金用量大增，帶動餘額衝高，要到元宵節過後才會陸續回籠。
去年農曆春節前最後一個營業日，新台幣通貨發行額突破2.34兆元，較前一年增加1,297億元，年增率5.53％。不過，因今天春節連假比過往兩年都長，提領現鈔需求大增，昨日直接飆上2兆6175億元，年增率高達5.79％。
由於銀行放大假去，還沒領錢的民眾就只能利用ATM。財金公司表示，春節假期前、小年夜及除夕（為1月30日～2月4日）期間上午11點到下午2點、傍晚5點到晚上7點這2個時段，ATM使用最為忙碌，建議避開尖峰時段。
封關日因國際美元走強新台幣走弱，匯銀主管說，由於美國經濟不如預期，Fed（聯準會）新年首次利率決策續彈「鴿」調，預料強勢美元也將跟著結束，如果陸美貿易協商能談出個偏正面的結果，將成為刺激外資重返新興亞洲的力道，推升主要亞幣及新台幣。
(中國時報)
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