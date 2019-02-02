福容享福會員 1600萬好禮等你拿

2019年02月02日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

福容大飯店推出全新「享福卡」會員計畫。（福容大飯店提供）

九天年假，只要在家滑滑手機，就有機會中大獎，這種好康怎麼能錯過呢？全台擁有15家分店的連鎖飯店品牌「福容大飯店」正式推出全新「享福卡」會員計畫，免費加入，就可在各分店享會員專屬優惠、生日禮遇、累積福星數，每日還能參加福來報「轉」好禮！

春節9天年假，福容大飯店於2月2日至2月10日推出會員春節三大活動，將送出價值超過1600萬元的好禮！只要是享福卡會員，即可參加「福容好年」集字成金活動，集到指定的文字組合，就能獲得100顆福星、168顆福星以及住宿抵用券等獎項，獎品限量送完為止。

2月1日至2月10日福來報也推出天天抽住宿券活動，每日限量1名，將送出萬元連鎖住宿券給10位幸運民眾。此外，2月5日至2月10日也推出「消費滿額贈福星」活動，凡消費滿5000元起，最高送888顆福星。同時也結合線下推出「來福容抽現代」活動，即日起至3月3日，於全台福容消費達指定金額就能抽現代汽車，消費愈多，中獎機率愈高。

春節年假，福容大飯店結合「享福卡」會員活動，邀請民眾2月2日至2月10日來福容共度新春假期。其中最有趣的是「福容好年」集字成金活動，凡於享福卡會員APP裡的福來報轉盤遊戲集到「福、容」兩個字，就送您100顆福星；集到「福、容、好」三個字，就可獲得168顆福星，集到「福、容、好、年」四個字，就能獲得666元住宿抵用券乙張，搜集字卡完成者，請於2月11日至2月28日截圖字卡畫面，將晝面寄至享福卡會員方案中心[email protected]，系統將於3月6日統一派發獎品至APP系統給幸運得獎會員。

現在免費加入「享福卡」成為福容大飯店會員身份，就可享有累積福星、升等會員及住宿優惠等多項好禮喔!

(中國時報)