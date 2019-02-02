新天堂樂園 邱復生打造花蓮神話

2019年02月02日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

六大世界之最在花蓮！農曆春節9天連假，想與家人度過一個與眾不同、最潮年假，前往擁有六大「世界級」打卡新景點，與亞洲第一座全雷射頂級影城、全台首套IMAX新一代雷射4K系統巨幕影廳的花蓮新天堂樂園，將讓大人小孩都可玩得盡興。台開董事長邱復生指出，「我們要在新天堂樂園締造神話！」

潮爆了 網友喊讚一定要去

就有網友在新天堂樂園臉書留言，「花蓮終於有時尚了！」、「潮爆了一定要去！」、「真是狂！還有什麼是這裡沒有的。」

邱復生說，新天堂樂園內擁有全球室內最高雙螺旋立體親子溜滑梯、榮獲世界金氏紀錄的最大瓷磚壁畫、世界最大「天使之翼」翅膀畫作、全球最長66米的海浪塗鴉藝術牆、全世界最大貨櫃星巴克，以及全球頂級重機、超跑、休閒快艇展。園區內還設有全台首套IMAX新一代雷射4K系統巨幕影廳；而熱愛街頭潮流文化的民眾，也可在 Supreme 內找到心愛商品。

台開將花蓮這處據點命名為「新天堂樂園」，當然天堂中需要有天使！邱復生為此找來世界上最會畫天使翅膀、從天使城（LA）來的美國藝術家米勒，為新天堂樂園作畫，繪出的「天使之翼」，是全球最大5米乘以5米畫作，在米勒的「天使之翼全球計畫」中，花蓮是這項公益計畫全球第60站。

IMAX雷射4K系統巨幕影廳

至於「新天堂樂園—威秀影城」獨家引進雷射4K放映系統與IMAX巨幕影廳，在春節期間，也將會播放具豐富知識性的科普教育內容。邱復生認為，IMAX的發明是因科普教育而來，在春節期間播放科普片，與家長、小朋友互動，藉由讓小孩來看宇宙，打開天窗與視野。邱復生並指出，看電影院還可以更輕鬆，影城中設有親子小廳，內部座位為沙發，讓爸媽與孩子可舒適躺著看電影。

2月2日至10日間，新天堂樂園現場將舉辦「Hyper Power 極動2019」重機超跑展，展出的亮點包括本田休旅旗艦Gold Wing GL1800、山葉經典超跑YZF R1、鈴木王者傳奇GSX R1000等經典重機，以及林寶堅尼LP700 Aventador、賓利Continental GT、賓士AMG GT等多款難得一見的超跑。

重機超跑展 多款難得一見

邱復生指出，前往義大利旅遊，旅客會遊覽羅馬競技場、梵蒂岡、萬神殿等景點，這些都是其老祖宗留下來的文化資產，如同花蓮的太魯閣等，但旅客們也期望看到新潮事物，像是GUCCI、PRADA等品牌商品，台開要做的就是這種創新潮流的典範。

(中國時報)