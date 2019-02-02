橫跨影視 觀光 建築 邱復生樂在公益

為「新天堂樂園」找天使，台開董事長邱復生，請來世界上最會畫天使翅膀、從天使城（LA）來的美國藝術家米勒，為新天堂樂園作畫，繪出的「天使之翼」，這是全球最大5米乘以5米天使翅膀畫作。 （台開提供）

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中國時報
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夏威夷的海浪飄到花蓮海灘！來自夏威夷的29歲的後流行藝術家Aaron Kai到花蓮，待在花蓮多天創作完成-「全世界最長66公尺的海浪塗鴉藝術牆」。（台開提供）

從影視大亨到出掌台開，推動台開轉型，邱復生一路締造各式「神話」，不但成功行銷台灣電影屢屢奪得國際大獎，力助郭富城、金城武等成為影壇巨星，如今更引進國際知名設計大師、團隊，在花蓮締造金氏紀錄。

在員工的眼中，今年已逾70歲的邱復生永遠精力充沛、活力十足，年輕小伙子也跟不上，且慧眼獨具，常能洞燭先機。友人透露，他是郭富城演藝事業的領路人，郭富城最早就是拍了其廣告一炮而紅。

邱復生不僅成為多位影視紅星的伯樂，在建築開發領域上，也慧眼識英雄，如為GOOGLE設計總部的丹麥BIG建築師事務所團隊CEO Bjarke Ingels，尚在默默無聞時，其作品就深獲邱復生欣賞，進而邀請為台開設計花蓮的日出山莊，另日本建築設計大師村健、隈研吾，也在尚未發跡時，便與邱復生結下深厚友誼，並為台開設計多項作品。

為了打造花蓮新天堂樂園成為台灣連結國際的「神話」，除了請到國際設計大師設計建築物、為「天堂」設計「天使翅膀」、創造全球最長海浪塗鴉藝術等等，對於建築物內的軟實力，他也十分看重，便有主管指出，為了讓美食街名符其實「夠美味」，神農是嚐百草，邱復生是嚐百菜，一遍又一遍，力求符合其標準，美食街的師傅，看到他去，就像接受期末考般，期望符合其高標準要求。

其實，邱復生本身就老饕，有一次嚐到美食街的魯肉飯，他便點出五香放太多了，要求調整；此外，花蓮扁食為地方美食，為讓新天堂樂園內的餛飩有其特殊性，邱復生還指導師傅如何做，要求在內餡加入蛋白調味，經過滾水烹煮時，肉質才能保持多汁、鮮美，不會太柴。

帶領團隊，推動台開各地園區發展出不同特色，成為台灣人的驕傲外，邱復生也不忘做公益。

如為新天堂樂園找來世界上最會畫天使翅膀的美國藝術家米勒，為新天堂樂園作畫，讓民眾可前往拍照打卡，邱復生說，「天堂有了天使後要做什麼？要做公益。」他設計在過年期間，新天堂樂園會讓民眾免費拍照，其前提是要成為「天使會員」，取得天使證書，未來若需要做捐血等公益時，就透過天使會員一起來幫忙。

證書寫到「我願以一顆天使之心，熱愛地球、熱愛人類」，邱復生強調，發願做公益，是跳出宗教、國界、種族的。得知台開展示天使之翼是為了做公益，米勒做得特別認真，日前還詢問狀況如何，很關心這件事。

(中國時報)

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