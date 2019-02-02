2019年02月02日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

蘇花改即將在明年1月通車，再加上台開集團開發的新天堂樂園開幕，帶動花蓮區內的飯店、民宿業者紛紛提前卡位，設立據點，推升房價穩增，根據實價錄資料顯示，花蓮住宅房價近5年持續攀升，由2014年平均每坪10.4萬元，連年上漲，攀升至去年的14.1萬元，增幅高達35.6％。

台灣房屋花蓮東耀特許加盟店店東馬國浩表示，從去年第4季起，年前傳統購屋買氣旺盛，比起歷年來年前買氣增加約2成，而且高資產買方動作積極，同時受到屋主讓利帶動，長期資產配置型的買氣陸續出手，千萬別墅及店面的交易增溫。

台屋房屋智庫發言人張旭嵐指出，受到房市盤整，花蓮交易量從2015年走下坡，不過因為房價基期低，且市場交易自住族群多於置產需求，整體房價並無下修，反而因為各項區域建設提升機能，也讓房價穩定成長，隨著蘇花改將在年底通車，加上台開集團在花蓮的長期耕耘，從洄瀾灣幸福大鎮到新天堂樂園開幕，帶動區內觀光發展，店面或有出租效益的置產交易也可望增溫。

0206花蓮大震、普悠瑪出軌事件，波及花蓮觀光，但在政府砸重金搶救下，區內觀光逐漸恢復生機，「觀光是花蓮經濟命脈，其興衰，在在牽動區內房地產發展！」住商花蓮建國加盟店店東林品妘說，像是遠雄悅來大飯店、海洋公園開幕時，帶動周邊農地大漲，從每坪數千元，攀升至上萬元，最高還曾飆升至2至3萬元。

林品妘表示，如今新天堂樂園進駐，成了花蓮熱門打卡景點，不僅外地人前來遊玩，本地人也都前往打卡，預期在台開後續旅館等開發案未來一一落實完工後，以及蘇花改明年元月通車，不僅可推升成交量，其周邊住宅、素地應還有一波漲幅。

(中國時報)