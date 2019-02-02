雲夢山丘 八大景點元氣走春
全球首個以道原理規畫養生園區—台開新埔「雲夢山丘」，在農曆春節期間舉辦「花鳥溫泉季」，在2月6日到2月17日到新埔走春，完全免費入園。可在雲夢山丘漫步「花知道」觀賞茶花、看台灣最多1,100多種與15,000棵茶花、走「百佛道」身心靈養生、至雲水觀擲筊祈福搏金幣、泡腳溫泉、看孔雀、五色鳥等，體驗享受園區八大景點，來一趟養生元氣走春之旅！
為慶祝豬年新春，2月6日當天早上11時15分在雲水觀將發送限量200個開運祈福紅包，由現任新竹縣長楊文科、兩位前縣長邱鏡淳、范振宗與台開集團董事長邱復生共同發送，內含福氣金幣一枚與一元美金紙鈔，象徵一元復始，萬象更新。
同時這次開放環山健走步道，自蘭花園再上走至雲水觀擲筊祈福搏金幣，到龍頭觀景台太極禪坐，追求身心靈安定，再步行下山參加茶文化體驗，品茶種類有新埔紅茶、新埔綠茶與泰崗岩茶等。
園區新增250公尺長的「花知道」，整排盛開1,500棵台灣最多種茶花大道，有最香的茶花「姬」、茶梅界中美人「早珍珠」茶花及台灣自行培育「夢娜玫瑰」、香格格、天香、黃花等，一路直達龍頭觀景台。另新設長約350公尺的「百佛道」，由日本建築大師隈研吾規畫設計，石造朝聖之路直通龍頭觀景台。
除聆聽新竹縣縣鳥五色鳥與竹雞悅耳鳥鳴聲外，更可至園區駐足瀏覽八大景點「百佛道、花知道、玄亭、雲夢鳥語、雲水觀、美人湯泡腳池、百雀園、香草植物農園」，只要任選八大景點之一打卡拍照上傳分享，並加入新埔溫泉粉絲團，就可獲致限量好禮。
民眾還可在新春期間至雲水觀，每天11時至12時30分、下午13時30分至14時30分開放擲茭祈福，只要連續擲3次聖筊，即可獲得福氣錦囊金幣一枚，連續擲1次或2次聖筊，可獲平安米一個。
(中國時報)
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