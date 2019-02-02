察看民情 致新春祝福！習近平秀親民 包餃子慰問快遞哥

2019年02月02日 04:11 中國時報 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

迎接農曆春節，南京農業大學30多名外國留學生1日學習寫春聯，體驗中國文化。（中新社）

1日是農曆春節前最後一個上班日，大陸國家主席習近平在北京察看民情，向各族人民致以新春祝福。他特別走進北京市民家中一起包餃子、話家常，還到前門的快遞服務點和小吃店探訪，向快遞小哥拜年。

昨天上午，習近平先到北京市公安局考察調研，會見公安幹警，還以視頻連線在第一線執勤的民警，與北京市公安局公安幹警握手並發表講話。

走進民家貼「福」字

隨後，習近平到北京前門東區，沿草廠四條衚衕步行察看街巷風貌，走進民眾家中察看，瞭解民眾生活情況順便拜年。為了展現親民的一面，習近平在民眾家門口張貼「福」字，也進入民眾家中，一起包餃子、話家常。

中午，習近平結束在北京市前門東區視察乘車返回途中，走進位於前門石頭衚衕的快遞服務點、小吃店察看，關心仍在工作的「快遞小哥」等勞動者，了解他們工作和生活情況。

向快遞小哥握手拜年

據央視新聞「V觀」發布的視頻顯示，習近平和快遞小哥握手，問候他們：「給你們拜年，現在這活兒忙嗎？生活上住得怎麼樣？」快遞小哥回答，工作還行，大年30才會回鄉。

習近平接著讚賞快遞小哥說，「你們就像勤勞的小蜜蜂一樣，跑來跑去，日曬雨淋，真的很不容易！所以我通過來看望你們，向全國的勞動者致以新春的祝福。」習近平也希望這些快遞小哥早日返鄉與家人團聚過年。

對勞動者尊重關懷

事實上，習近平在去年12月31日晚間發表「2019新年賀詞」時提到：「這個時候，快遞小哥、環衛工人、出租車司機以及千千萬萬的勞動者，還在辛勤工作，我們要感謝美好生活的創造者、守護者。」當時被各界傳為美談，認為習近平展現對勞動者的尊重和關懷。

習近平在過年前探訪民眾生活，大陸官方媒體「新華微評」發文評論，「歲月靜好，只因有人為你負重前行。團圓時刻，誰不想和親人歡度佳節？辭舊迎新之際，各行各業還有不少人在辛勤工作，他們捨小家、顧大家，守護著萬家燈火。總書記的看望慰問，是對奮鬥者的鼓勵，對堅守者的禮讚。」

(中國時報)