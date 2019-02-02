國安疑慮 美掃蕩生育旅遊
為了讓子女能取得美國綠卡，不少大陸富裕家庭會選擇讓媽媽到美國產子，在美國也形成有規模的產業鏈，甚至教導孕婦如何欺騙美國海關。美國檢方1月31日透露，經過掃蕩調查，共有3家坐月子中心涉案，有20人遭到起訴，這是美國首次對生育旅遊相關業者提起刑事訴訟。
美國當局認為，生育旅遊業可能構成國安疑慮。畢竟，生育業者的顧客當中，不乏為北京政府工作的人。他們讓孩子一出生就取得公民資格，隨時可以入境美國，一滿21歲還可以協助雙親取得綠卡。
「我認為這當中有非常重大的國安漏洞」。移民海關負責國土安全調查的特別助理齊托說，「他們有沒有人是因為覺得美國比較安全所以來的呢？肯定有。但是，他們的母國會不會藉此牟利呢？肯定會。」
遭起訴的20人中，有3人於1月31日被捕，罪名包括簽證欺詐和洗錢等。被捕的業者在收取上萬美金的費用之後，指導懷孕婦女欺騙移民署與海關以入境美國，並將他們安置在高級公寓等待生產，藉此賺取了上百萬美金。
美國檢察官哈納說：「我們的移民法歡迎所有誠實報告入境動機的人，卻被這些人惡意利用，有犯罪之虞。」他提到：「他們的一些顧客甚至明確表示了蔑視美國法律的態度，不僅忽視美國法庭要求他們留在境內配合出庭的通知，還積欠醫院帳款。」
涉案的3間生育旅遊公司，在南加州多處利用公寓住宅當作月子中心或是旅館，曾在2015年被聯邦人員搜查。他們服務的客戶大多是大陸的富人，平均每人支出1萬5000到8萬美金不等的款項。交易達成後，客戶會被教導要如何對辦事處撒謊，比如說只會在美國境內待2個禮拜，並且刻意在通關時，穿著寬鬆的服裝掩飾懷有身孕。
(中國時報)
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