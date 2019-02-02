日本歐貨降價 民生消費受益多
日本與歐盟的《經濟夥伴關係協定》（EPA）2月1日起正式生效，有9成以上的品目將陸續取消關稅，日本各超市的葡萄酒、起士、橄欖油等進口商品已應聲降價，使民生消費受惠良多。日本也期待日本酒、綠茶、醬油等商品對歐洲的出口能大幅成長。
日歐EPA的經濟圈規模，將超越去年底生效的《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），雙方進出口貿易總額占全球的37%，合計國內生產毛額（GDP）約占全球的28％，人口逾6億4千萬的全球最大型自由貿易區將誕生。
隨著日歐EPA生效，歐洲產葡萄酒、起士、豬肉等關稅都取消或下調。日本市場上的歐洲產葡萄酒紛紛降價，有些商家則準備引進新產品。三多利國際葡萄酒公司將西班牙產的出貨價格降低了1至11%左右。
零售店方面，高級超市「成城石井」2月1日起，將112種1000至2000日圓的葡萄酒降價100至300日圓。大型超市連鎖「永旺」約420家店自去年10月下旬起至今年2月底，舉辦最多達25種葡萄酒的降價促鎖活動，銷售額較2017年同期成長約8成。
大型連鎖餐廳「薩莉亞」以往較少採用歐洲進口食材，現在則準備用歐洲食材開發新商品。薩莉亞預估，在日歐EPA調降關稅的效果下，收益可望改善2億至3億日圓（約新台幣5714萬至8571萬元）。
日本酒、綠茶、醬油、和牛等廠商都期待能擴大對歐出口。汽車關稅將在EPA生效後第8年取消，相關零部件關稅基本上立即取消。對車商而言，也是擴大出口良機。
(中國時報)
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