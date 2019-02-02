王毅重申反對外部干預台灣問題

2019年02月02日 04:11 中國時報 陳君碩 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸國務委員兼外交部長王毅1月31日表示，新的一年，陸方將堅持「一個中國」原則，堅決反對外部勢力在台灣、港澳、涉疆、涉藏事務以及海上問題的干預和挑釁。

大陸外交部1月31日舉行2019年新年招待會，王毅在致詞時表示，大陸從來都尊重別國的正當權益，同時，陸方的正當以及合法權益同樣也不容侵犯。

他說，新的一年，將堅持「一個中國」原則，「堅定維護國家的主權、安全和發展利益，堅決反對外部勢力在台灣、港澳、涉疆、涉藏事務以及海上問題的干預和挑釁」。

王毅並指出，將全力維護自身在經濟、科技和創新等各方面應有的發展權利，反對任何針對中國的單邊主義和霸凌行徑。

此外，王毅重提中國大陸將繼續走和平發展道路，「永不稱霸、永不搞擴張」，並表示將繼續維護國際多邊秩序、推進夥伴關係建設、繼續斡旋地區熱點問題。

他還說，今年是半島核問題能否取得實質性突破的關鍵一年，陸方支持北韓繼續堅持無核化方向，鼓勵美方展現相向而行的誠意，期待朝美兩國最高領導人第2次會晤取得新的重要成果，推動實現半島完全無核化與建立半島和平機制進程雙軌並進。

(中國時報)