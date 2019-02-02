台商11日春節聯誼 小英出席

2019年02月02日 04:11 中國時報 林勁傑／台北報導

今年海基會舉辦的大陸台商春節聯誼活動，將於2月11日在台北圓山飯店登場。總統蔡英文會出席致詞並與台商聯誼。據了解，今年舉辦規模與過去兩年差不多，但報名人數超出預期。

海基會與陸委會、經濟部及全國工業總會、商總將於11日上午在圓山飯店聯合舉辦「2019大陸台商春節聯誼活動」。本次活動主題為「金豬報喜．歡迎回家」。

每年逢三節，海基會都會舉辦台商聯誼活動，三節台商聯誼活動的定位中，春節的主軸就是「團聚」，端午節則是反映問題；中秋節為考察地方、投資台灣。

知情人士指出，雖然今年欲出席台商人數有超出預期，不過，包括台企聯現任會長及北京、上海、廣州、深圳等指標性台協會長，現身機率可能還是不高。

海基會昨表示，本次活動依例邀請大陸各地台商協會現任、卸任會長與主要幹部、台商財經法律顧問、政府相關部會首長及民間團體代表參加。而去年端午節海基會首度舉行多場小型分區座談，讓更多台商有機會暢所欲言，不僅發揮政府重大政策溝通的功能，爭取台商的支持，更期待協助解決台商在兩岸投資經營面臨的問題與困難，凝聚台商向心力。台商在座談會上反映的各項建議，海基會均已轉請主管機關研處，政府後續的辦理情形，海基會也都適時讓台商了解。

此外，去年的台商春節聯誼活動主題為「投資台灣 勇於創新 和平繁榮 兩岸新局」。今年主題僅為較中性的「歡迎回家」，但也與過往春節聯誼「團聚」的主調較符合。蔡英文去年致詞時表示，面對兩岸新情勢，我們始終堅持承諾不變、善意不變，不會走回頭路。

(中國時報)