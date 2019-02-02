吳談兩岸血濃於水 親一點是對的

2019年02月02日 04:11 中國時報 楊佳穎 、 潘維庭 ／台北報導 ／台北報導

針對美陸台關係，國民黨主席吳敦義日前接受媒體專訪時表示，國民黨的原則為「和陸、友日、親美」，並與世界各國建立友好關係。他並指出，美國是相當好的朋友，在外交上「親美」是國家策略，但「親中」是出於親情，兩岸同為炎黃子孫，血濃於水，親一點本來就是對的，兩岸彼此有往來，可確保和平發展，但在保持和平發展之際也無法忽視國家安全。

吳敦義在接受美國之音（VOA）專訪時指出，九合一選後並沒有所謂親美或親中問題，蔡政府採取二分法是不對的。他也強調，國民黨的原則是「和陸、友日、親美」，並與包括韓國、歐洲各國等建立友好關係。

吳敦義進一步說，美國是我相當好的朋友，在外交上，「親美」是國家策略，肇因於美國一向是我方主要防禦性武器的穩定來源，且美國是講話有力的大國；但「親中」是出於親情，兩岸同為炎黃子孫、血濃於水，「親一點，本來就是對的」。

談起兩岸關係，吳敦義則說，兩岸和平發展最重要的基礎是「九二共識」，而大陸國家主席習近平的「一國兩制」與「九二共識」無關，是習對於未來的期待與追求的目標，但蔡政府有惡意，故意將兩者連結起來，令人完全無法接受。

吳敦義強調，國民黨的原則就是「九二共識、一中各表」，也就是兩岸各自治理，主權無法分割，但因兩岸沒有共識，現階段不可能進行政治協商，而這階段「一國兩制，或統或獨，都為台灣掀波濤。俱往矣，數當前明路，和平最好」。

他認為，主張統或獨都沒問題，只是對於未來的選擇，同時也無關道德問題，是一個現實問題；這是一個選擇問題，也就是如何過好日子的選擇問題，此時「統」的時機未成熟，「獨」則是會造成嚴重的問題。

另外，對於日前台北市長柯文哲談美陸台關係提出的「強盜警察說」，吳敦義認為是不恰當的比喻，他表示，如果生小孩要去買奶粉，難道奶粉商是強盜嗎？他認為比較好的比喻是桃園三結義，「沒有誰是強盜、誰是警察」。

(中國時報)