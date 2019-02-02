來不及過年 嬤孫3人葬火窟
農曆新年將到來，台南下營一處民宅昨凌晨傳出火警，屋內為祖孫三代10人同住，其中7人在鄰居幫忙下先平安脫困，但消防人員搜索火場時，發現61歲阿嬤黃玉雪及8歲孫子和6歲孫女相擁在一起、趴在床上，已成焦屍，研判阿嬤是為了保護孫子來不及逃生，讓家屬痛哭失聲，詳細起火原因由警消調查中。
據現場鄰居表示，阿嬤育有2子1女都已成家，目前與長子、女兒跟女婿及6名孫子女同住，火警死亡的1對孫兒女是老二所生，平日主要是由阿嬤負責照顧，祖孫感情相當好。
鄰居架梯救援 7人脫困
台南市消防局是在昨凌晨近4點接獲報案，派遣大批人車前往灌救，消防人員抵達前，屋內3名大人、4名小孩從2樓破窗，擠在陽台待援，火場鄰居王新旺與對面早餐店鄰居，緊急拿來2副鋁梯架在1樓及車庫上方，協助7人逃生。
消防人員拉水線撲滅火勢後，清理火場，赫然發現黃玉雪祖孫3人都命喪在1樓後方房間，該房間只有1坪多，祖孫3人都被燒成焦屍；其中1具小孩遺體因被燒毀掉落的隔間板壓住，第一時間還難以分辨。
雙親含淚送行 場面鼻酸
2名罹難的小兄妹，父母都在桃園工作，接到噩耗後立即趕回老家。當葬儀社人員將3人的遺體移出屋外送到柳營祿園殯葬所時，黃婦的兒子、女兒哭喊「媽媽、弟弟、妹妹上車」，令人鼻酸。
疑電線走火 木材助燃
消防局指出，起火的透天厝，3樓是鐵皮加蓋，而死者丈夫與大兒子從事裝潢業，在住家旁搭建木工裝潢工作間，堆滿易燃物品；警消到場時，整棟透天厝已全面燃燒，工作間也是一片火海，加上風向關係波及鄰居房子，造成鄰居廚房、牆面也遭火吻受損嚴重。
消防人員鑑識火場，初步研判應是廚房電線走火造成，至於詳細起火原因及責任，仍須會同檢警調查。
火災發生後，台南市副市長王時思、台南市議長郭信良、議員陳秋宏、尤榮智等人，均到場慰問喪家並致贈慰問金，並請市府社會局積極協助；下營區長姜家彬也到場致贈每人20萬元喪葬補助費。
(中國時報)
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