小兄妹感情好 師生淚崩
台南下營民宅火警，奪走祖孫3條人命。2名小兄妹從一出生就由阿嬤黃玉雪帶大，3人感情非常好，阿嬤平日在街上開小吃店，每天早上都會載孫子女上學。中營國小校長沈佳蓉說，接到不幸消息後，大家都非常驚訝與傷心，還有已調到外校、教過哥哥的老師打電話來關心詢問，講到都哭出來了。
沈佳蓉說，小一的哥哥和讀幼稚園大班的妹妹兩人感情很好，都是笑咪咪手牽手一起進校園，應對又有禮貌，會跟師長打招呼，和同學相處融洽。2兄妹長得可愛、活潑像個洋娃娃；尤其哥哥一頭捲髮，只要看過就會記得，令人印象深刻。上午接到噩耗後，師生們都難過，教過他的老師更傷心落淚，「怎會發生這種事？」讓人難以相信。
中營國小附設幼兒園主任王柔方也表示，2名小朋友都非常乖巧，阿嬤也非常熱心，幼兒園辦踩街活動時，為了怕小朋友沒有裝扮的衣服，還主動提供給需要的小孩。幼兒園辦主題活動時，阿嬤也來教小朋友包餛飩、煮餛飩湯。
哥哥平常更是老師的小幫手，成績優秀，這學期期末考及各領域成績都是第一名。學校辦的活動都配合參與，期末路跑活動很熱情報名參加，全程走完。
校方表示，已聯絡慈善團體協助家屬進行輔導，並啟動通報、行政作業，包括學生保險、急難救助等，希望能幫忙孩子的家屬度過這難關。
(中國時報)
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