女助理開第一槍 鈕承澤性侵被訴
「豆導」鈕承澤被女助理指控性侵，台北地檢署經由DNA比對等事證，確認鈕承澤以手指性侵得逞，昨依強制性交罪將鈕承澤提起公訴，檢方並感佩被害人不為金錢所動，決定開下第一槍，如同電影《讓子彈飛》中的對白「你和錢對我都不重要」、「沒有你，對我很重要」，接下來就看司法能讓這顆子彈飛多遠。
此外，女星柯奐如曾痛訴和鈕承澤拍床戲的過程是性暴力，她昨表示心疼與欽佩此案受害者，堅決反對性暴力、權勢性侵，「沉默」已非唯一選項。至於她為何不提告？她表示：「提告不是我治癒自己的選項。」
柯奐如表示，希望受害者了解，她是被支持的，自己堅決反對性暴力、權勢性侵，不管在哪一個行業，尊嚴與安全，都是基本的、重要的事情。鈕承澤則無回應，其他友人也不願表達看法。
起訴指出，鈕承澤被控在電影《跑馬》中認識被害人，去年11月23日原訂舉行的工作會議被鈕取消，改邀至家中聚會。翌日凌晨，劇組人員離去，被害人獨留鈕家，鈕將被害人強押到沙發，強脫衣褲後以手指性侵得逞，之後被害人堅決不從，蜷縮在沙發上哭泣發抖，鈕才讓被害人穿回衣物離去，被害人隨即向室友求助，並到醫院驗傷提告。
檢方認為，鈕案發後的歷次發言，完全沒有意識到自己嚴重認知偏差及對被害人造成的傷害，事後又就自己的犯行避重就輕，試圖用「認知不同」卸責，並暗指被害人「與有過失」，犯罪後態度不佳，建議法院處以適當之刑。
檢方說，被害人面對鈕的過程中，承受的妥協、隱忍、恐懼與茫然等痛苦糾結，但她最終決定開下第一槍，為的不是金錢、不是對被告的私仇宿怨，而是不希望日後再有其他被害人。
檢察官更罕見陳述司法能否正確理解職場上下階層關係的無形影響力，以及下屬為了工作所展現笑容背後的辛酸委屈，社會大眾都在看這顆子彈能飛多久、能飛多遠，讓陽光照進來，帶給人們說「不」的勇氣，並讓人民信賴司法。
(中國時報)
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