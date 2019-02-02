金三角242塊海洛因磚 藏貨櫃走私

2019年02月02日 04:11 中國時報 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

顏姓、張姓男子以成立人頭公司方式，從泰國以海運貨櫃走私來自金三角「一帆風順」及「福祿壽」等客製化品牌海洛因磚，並將毒品夾藏在進口機具中。調查局台北市調處獲報後，得知該貨櫃已運抵基隆港，遂會同海關開櫃查驗，果真起出242塊、總重94.1公斤的海洛因磚，2名毒販訊後已遭收押。

調查局接獲線報，指顏姓、張姓2人在台成立人頭公司，企圖以合法掩護毒品走私，自泰國以海運貨櫃將產自金三角「一帆風順」及「福祿壽」等品牌海洛因磚走私來台，牟取暴利。

調查局發現，該集團事先購入拆卸設備，並多次進口機具，藉此累積公司正常進出口假象。因農曆春節連假期間，國內毒品需求量大，調查員長期監控研判，該人頭公司在1月27日自泰國曼谷運抵基隆港的貨櫃相當可疑。

檢調見時機成熟，即會同基隆關及高雄關、及警方等查緝單位組成專案小組，於1月28日下午4時30分許開櫃查驗，果真在口之大型機具內查獲夾藏海洛因磚242塊，共計重約94.138公斤。

辦案人員指出，一具大型機具即重達2噸，須動用起重機搬運，且夾藏手法隱密，起贓過程必須動用砂輪機、磁力機等機具才有辦法層層拆解，毒販還在海洛因磚外抹上黃油，避免晃動及遭緝毒犬察覺，手法相當特別。

辦案人員粗估，此次查獲的海洛因磚，黑市價高達24億餘元，刻擴大追查幕後金主及走私集團。

(中國時報)